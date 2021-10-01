Владелица маникюрного бизнеса претендует на должность министра по вопросам стратегических отраслей

Елена Липивская-Эргюль претендует на должность главы Минстратегпрома / Фото из открытых источников

Елена Липовская-Эргюль, которая числится владелицей ТМ "Экспресс маникюр", претендует на должность вице-премьера − министра по вопросам стратегических отраслей, о чем свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на соответствующую должность

Согласно документу, кандидат в министры имеет право собственности на торговую марку "Экспресс-маникюр" с 2009 года. Информация о ее предыдущих местах работы отсутствует, вероятно, раньше она не занимала государственных должностей, передает "Интерфакс-Украина".

Ее муж − гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан. Он заработал в прошлом году 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co. Как пишет источник, человек с такими же данными, как у мужа Липовской-Эргюль был совладельцем туристической компании "Карья тур", которую признали банкротом в 2010 году.

Пара совместно владеет землей (1 тыс. кв. м) вблизи Борисполя, квартирами в Киеве и в Турции. В собственности вероятного кандидата в министры есть Range Rover Sport 2016 выпуска, в собственности мужа − Mercedes-Benz E180.

Она также задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на два млн грн, а также ювелирные украшения на сумму около 800 тыс. грн.

Кандидат на должность также задекларировала наличными 378 тыс. долларов, 877 тыс. евро и 1,5 млн гривен. Еще почти миллион гривен она заняла третьим лицам.

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