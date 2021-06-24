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Крым с Донбассом и вопрос СП-2: Зеленский назвал сценарий на переговоры с Байденом

24 июня 2021, 23:50
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Зеленский на встрече с Байденом собирается обсудить широкий спектр отношений Киева и Вашингтона в оборонной сфере.

Зеленский
Зеленский будет обсуждать с Байденом Крым, Донбасс, Северный поток-2 и оборонную сферу / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом намерен обсудить вопросы Плана действий по членству государства в НАТО, газопровода Северный поток-2, а также Крыма и Донбасса. При этом гарант собирается поговорить с Байденом и о сотрудничестве с США в сфере безопасности.

В интервью телеканалу 1+1 он рассказал о том, что на переговорах стороны собираются обсуждать несколько блоков вопросов. Речь идет об интеграции Украины в Североатлантический альянс, украино-американском сотрудничестве в оборонной сфере, а также ситуации, связанной с оккупацией Крыма и Донбасса. Также Зеленский стремится поговорить с Байденом о безопасности в акваториях Черного и Азовского моря и украинском морском флоте.

"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить.. По блоку безопасности, я еще раз подтвержу, что это вопрос не только ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО), это вопрос наших двусторонних отношений, вопросы оборонного контракта или меморандума между нашими странами, вопрос Северного потока, вопрос Донбасса, вопрос Крыма относительно безопасности на черноморском и азовском побережье, вопрос украинского флота. Много вопросов", - сказал Зеленский.Читайте такжеФиниш Минского формата: Зеленский сделал заявление о новом формате по Донбассу с Путиным и Байденом

Также Байден подчеркнул, что на переговорах в США следует обсудить аспекты сотрудничества и поддержки Международного валютного фонда и увеличение американских оборонных поставок.

Переговоры Зеленского и Байдена

  • Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Джо Байденом состоялся 7 июня. Американский глава государства пригласил украинского гаранта на переговоры в Вашингтон.
  • В Офисе президента рассказали о том, что Зеленский и Байден обсудили вопросы российско-украинского конфликта на Донбассе, ситуацию с газопроводом Северный поток-2 и перспективы вступления Украины в НАТО. В июле Зеленский должен отправиться в США на переговоры с Байденом, в рамках которых стороны поговорят о деталях встречи Байдена и Путина в Женеве.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед визитом президента Зеленского в Вашингтон Украина должна достичь определенного прогресса в реализации реформ. В частности, Киев должен обеспечить независимую работу судебной системы, изменить законодательство в сфере корпоративного управления и поработать над антикоррупционными законами.
Владимир Зеленский Джо Байден Северный поток-2 новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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