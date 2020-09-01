Выбор Москвы: СМИ рассказали, как Кравчук и Фокин попали в ТКГ по Донбассу

Кравчук оказался единственным политиком, с кем захотела говорить Россия - источник / УНИАН

В России с трудом согласились на кандидатуру первого президента Украины Леонида Кравчука в качестве главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Политик, в свою очередь, сразу же решил пригласить своего соратника Витольда Фокина.

Об этом рассказал изданию РБК-Украина источник, близкий к переговорному процессу в ТКГ.

Отмечается, что после ухода Леонида Кучмы с поста главы украинской делегации переговорной группы, Киев пытался найти ему замену, однако все кандидатуры, предлагаемые украинской стороной, не воспринимались Москвой. Назначение таких кандидатур могло заблокировать переговорный процесс.

Спустя время россияне, "с некоторым скрипом", все-таки согласились с кандидатурой Леонида Кравчука, который порекомендовал пригласить в качестве своего заместителя Витольда Фокина.Читайте также"Сторонники войны бесятся": Фокин обвинил в критике "засланных казачков" во власти

"Таким образом, оба ветерана украинской политики, фактически, зашли в Трехстороннюю контактную группу тандемом", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Витольд Фокин стал фигурантом скандала после своего заявления о том, что всем районам Донбасса нужно предоставить особый статус. При этом Украина должна дать согласие на всеобщую амнистию.

После критики в адрес Фокина со стороны украинских политиков, в Офисе президента заявили, что замглавы делегации ТКГ озвучил свою личную точку зрения, которая не совпадает с мнением Киева.