"Зажать карателей со всех сторон": в Беларуси оппозиция объявила план Б

Оппозиция собирается на новый митинг против Лукашенко / Радио Свобода

В столице Беларуси правоохранители оцепили стелу Минск-город-герой в центре города, где сегодня, в 19:00, должна была пройти массовая акция протеста против результатов президентских выборов. По этой причине оппозиционеры решили выбрать альтернативное место сбора.

По информации Telegram-канала, NEXTA, оппозиция перешла к плану Б – активисты намерены собраться у входов возле ближайших станций метрополитена и на крупных площадях.

Далее они намерены отправиться в центр города и противостоять представителями правоохранительных органов.

"Ровно в 20:00 начинаем движение группами в центр города. Наша цель — зажать карателей со всех сторон, максимально растянув их силы и измотав. Будьте мобильными! Перемещайтесь!" – отмечается в сообщении.

Чтобы предотвратить задержания, протестующие планируют становиться живой цепью и блокировать магистрали.Читайте такжеВ Беларуси угрожают захватом зданий и просят Путина ввести войска – соцсети

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа после завершения президентских выборов по всей Беларуси состоялся ряд протестов, которые переросли в противостояние с силовиками. Задержаны около 3 тысяч активистов.

ЦИК признал Лукашенко победителем выборов президента Беларуси, после чего оппозиция призвала белорусов перейти к всеобщей забастовке.

Тем временем главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская отказалась от участия в массовых протестах – она опасается провокаций и ареста.