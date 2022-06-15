Запад проявляет свою слабость перед Россией, избегая войны - Качиньский

Качиньский призвал Запад действовать решительнее в войне РФ против Украины / Reuters

Запад проявляет свою слабость, избегая жесткого противостояния России. Действия должны быть решительнее. Об этом заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Gazeta Polska.

Запад "сам уменьшает решимость победить" своей зацикленностью на избегании войны. Однако Качиньский утверждает, что технологии, ресурсы, оборудование и обучение "превосходит Россию на голову".

Вице-премьер добавил, что в войне "всегда есть элемент непредсказуемости". По этому нельзя отбрасывать мысль, что в случае поражения Украины война не расползется за ее пределы.

"Поражение Запада, особенно Америки, в Украине было бы более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане", – резюмировал пКачиньский и добавил, что "эту войну нужно выиграть".

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Напомним, бывший главнокомандующий союзными силами США и НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Украина не сможет остановить войну против России без вмешательства Североатлантического альянса. Он призвал НАТО сделать выводы из прошлого и прямо сейчас вмешаться в войну, забыв о том, что альянс не может ничего сделать, пока не будет прямой атаки.

"Пора вернуться к урокам, которые мы усвоили. НАТО должно вмешаться. Давайте официально объявим это и прикажем россиянам прекратить огонь. Войну невозможно остановить без вмешательства Альянса", – сказал Уэсли Кларк.

Запад считает, что война РФ против Украины может развиваться по одному из трех возможных сценариев:

постепенный захват новых территорий в Донецкой и Луганской областях;

позиционная война, тянущаяся месяцами или годами; такие боевые действия принесут большие потери для обеих сторон и серьезные последствия для мировой экономики;

попытки РФ подготовить почву для завершения боевых действия в случае "подправки" заявлений и целей РФ.

Последний сценарий западные чиновники считают наименее вероятным.

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