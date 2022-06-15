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На Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNN

15 июня 2022, 09:40

Вариант, когда РФ объявит, что достигла своих целей, и будет готовить почву для завершения боевых действий, западные аналитики считают наименее вероятным.

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На Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине/ Генштаб ВСУ, Reuters

Война России против Украины далее может развиваться по одному из трех возможных сценариев, считают чиновники и аналитики западных стран.

При этом они отмечают, что наименее вероятным является вариант, когда РФ объявит о достижении своих целей и будет готовить почву для завершения войны. Об этом пишет CNN.

Сценарий 1. Если Россия сможет постепенно захватывать всё новые территории в Донецкой и Луганской областях.

Сценарий 2. Если ни украинская, ни российская сторона не смогут продвигаться дальше. В таком случае война может стать позиционной и будет тянуться в такой фазе месяцами или даже годами. Это будет означать как большие потери для обеих сторон, так и серьезные последствия для мировой экономики.

Сценарий 3. Если в Кремле "подправят" свои заявленные цели и объявят, что якобы достигли своей цели в Украине. Тогда РФ попытается подготовить почву для завершения боевых действий. Однако такой сценарий на Западе считают наименее вероятным.

Что будет, если РФ закрепится на оккупированных территориях

Если для страны-агрессора РФ всё-таки удастся закрепиться на украинских территориях, которые она успела оккупировать до нынешнего времени, Путин может дальше использовать эти территории для дальнейшего наступления вглубь Украины, считают в США.

При этом чиновники на Западе считают, что Россия сейчас находится в более выгодных позициях в борьбе за Донбасс, ведь у нее есть численное преимущество. Но недостаток личного состава может ощущаться у обеих сторон, ведь после тяжелых боев они несут сильные потери.

При этом отмечается, что армия РФ могла потерять до трети своих наземных сил (однако не уточняется, идет ли речь о Северодонецке, или о потерях в наступлении на более широком направлении).

Как отметил в комментарии CNN высокопоставленный собеседник из НАТО, скоро может быть момент, когда либо одна, либо вторая сторона будут иметь успех.

"Или РФ дойдет до Славянска и Краматорска, или украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это имеет значение", – сказал он.

Напомним, как сообщили в Генштабе, ВСУ отбили наступление оккупантов в нескольких местах на трех направлениях фронта – Славянском, Бахмутском и Новопавловском. В то же время сейчас идут бои вблизи Краснополья, в Северодонецке и Тошковке. Также враг ведет штурм в районе Врубовки.

Ранее сообщалось, что украинские воины сбили из ПЗРК вражеский вертолет на Юге. Всего за сутки они уничтожили 62 единицы техники врага и ликвидировали 70 оккупантов.

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