Запрет протестов, минус камеры и телефоны: Зеленский сделал заявление по закону о нацсопротивлении

Ряд положений закона о нацспротивлении после правок депутатов нарушают Конституцию, считает Владимир Зеленский.
В ходе подготовки к принятию законопроекта о национальном сопротивлении нардепы внесли поправки, которые противоречат Конституции Украины. Речь идет о предоставлении Кабинету министров права определять порядок запрета проведения мирных акций и демонстраций, а также изъятия у граждан и предприятий аудио- и видео аппаратуры, включая мобильные телефоны. В связи с этим президент Владимир Зеленский направил письмо главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой в течение 2 месяцев подготовить изменения в соответствующий закон и внести их в Верховную Раду.
"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины", - цитирует пресс-служба Офиса президента слова из письма главы государства.Читайте такжеРФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины
В частности, на Банковой выступили против правок к закону во втором чтении, которые предусматривают предоставление правительству права определять порядок запрета проведения мирных акций, митингов и демонстраций, а также изъятие аудио- и видео аппаратуры и мобильных телефонов у физических и юридических лиц.
Также в ОП ставят под сомнение поправки, которые предполагают право военного командования отстранять от работы руководителей предприятий в отдельных случаях, предусмотренных законом О правовом режиме военного положения.
Кроме того, в президентской администрации считают, что закон о национальном сопротивлении противоречит другим законам – Об административных услугах и защите военнослужащих и членов их семей.
Президент добавил, что закон о национальном сопротивление – важный элемент в системе обороноспособности Украины и заработает уже с 1 января 2022 года.Читайте такжеЗеленский провел кадровые перестановки в армии
"Предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон... с целью полного согласования его положений в соответствие с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - подчеркнул Владимир Зеленский в письме премьер-министру Денису Шмыгалю.
Закон о национальном сопротивлении
- Верховная Рада Украины 16 июля проголосовала за законопроект №5557 авторства президента Владимира Зеленского Об основах национального сопротивления.
- Закон предусматривает создание в Украине системы территориальной обороны.
- Кроме того, закон Зеленского, который поддержали 313 народных депутатов, предполагает масштабное привлечение украинцев к деятельности, которая направлена на сохранение территориальной целостности и суверенитета украинского государства.