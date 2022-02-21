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Заседание Совбеза РФ было записано заранее - СМИ

21 февраля 2022, 19:10
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Во время трансляции были ситуации, похожие на "склейку"

Владимир Путин
Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ / Reuters

В понедельник, 21 февраля, в России состоялось заседание Совета безопасности России, главным вопросом которого было признание независимости "ЛДНР".

Трансляция проходила в прямом эфире, однако во время нее были замечены некоторые неточности, которые позволяют предположить СМИ, что на самом деле оно могло быть записанным ранее.

Как пишет УП, один из участников российского Совбеза, министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы в прямом эфире (по московскому времени – 18:30) дважды засветил на камеру свои часы. Впервые на циферблате было 12:47, а во второй раз – 13:38.

Также отмечается, что в конце "трансляции" была ситуация, похожая на "склейку". В частности, в одну секунду камера показала президента РФ Владимира Путина, но в двух разных позах.

Кроме того, в начале видео справа в углу сидит российский генпрокурор в синей форме. После слов Путина он возвращается после выступления.

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Суть в том, что в 15:40 по Московскому времени главари ОРДЛО попросили Путина признать независимость "республик". То есть, если Совбез был в записи, то обращения боевиков вышли уже после окончания "трансляции".

Читайте такжеПутин сегодня может признать независимость "ЛНР" и "ДНР": итоги Совбеза РФНапомним, главы непризнанных республик "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".

Денис Пушилин также обратился к Владимиру Путину с просьбой о заключении между "ДНР" и РФ "договора о сотрудничестве", который будет предусматривать также сотрудничество в оборонной сфере.

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