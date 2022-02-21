Главари "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость"

Пушилин и Пасечник выступили с синхронным обращением к президенту России.
Главы непризнанных республик "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".
Денис Пушилин также обратился к Владимиру Путину с просьбой о заключении между "ДНР" и РФ "договора о сотрудничестве", который будет предусматривать также сотрудничество в оборонной сфере, пишет российский "Интерфакс". С аналогичной просьбой обратился глава "ЛНР" Пасечник.
Обострение на Донбассе и "эвакуация" населения
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.