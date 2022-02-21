Главари "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость"

/ скриншот

Главы непризнанных республик "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость республик".

Денис Пушилин также обратился к Владимиру Путину с просьбой о заключении между "ДНР" и РФ "договора о сотрудничестве", который будет предусматривать также сотрудничество в оборонной сфере, пишет российский "Интерфакс". С аналогичной просьбой обратился глава "ЛНР" Пасечник.

Обострение на Донбассе и "эвакуация" населения

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.