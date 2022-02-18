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Операция "Бросок мангуста": Пушилин и Пасечник записали свои видеообращения еще 2 дня назад

18 февраля 2022, 21:38
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Лидеры боевиков попались на наглом обмане.

Главари "ЛДНР" записали свои видеообращения 16 февраля, а опубликовали 18-го / скриншот

Видеообращение глав "ЛДНР" насчёт экстренной эвакуации населения были записано ещё 16 февраля.

В метаданных оригинального видео на одном из телеграм-каналов указана дата создания 16 февраля в 17:31, то есть до начала обострений.

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Обращение Пушилина также было записано 16 февраля в 19:07.

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А вот название папки на компьютере, откуда загружалось видеообращение, напоминает название спецоперации - "Бросок мангуста".

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Ситуации на Донбассе

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением. По их словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в "ЛДНР".

После этого в оккупированном Донецке включили сирены гражданской обороны. Обычно сирены в городе включают два-три раза в месяц, но после предупреждения оккупационных властей. На этот раз отдельно предупреждения не было. Но после заявлений главарей "ЛДНР" людям на мобильные телефоны пришли смс об эвакуации.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ЛДНР новости Донбасса
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