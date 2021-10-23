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Зеленский предложил РФ "газовую" сделку: в Кабмине рассказали, как от этого выиграет Украина

23 октября 2021, 15:46
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Владимир Зеленский предложил скидку в 50% на прокачку газа в Европу.

Зеленский
Предложение может ударить по газовым амбициям Кремля / Фото president.gov.ua

Скидка в 50% на прокачку газа в Европу, которую Украина предложила России, усилит энергетическую безопасность страны.

Как рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль, это предложение – полностью беспроигрышное для Украины, пишет zn.ua.

"Если Путин примет предложение Украины, наша газотранспортная сеть покажет, насколько она может защитить Европу в ближайшие 20 лет, когда газ будет работать "переходным" топливом от угля к энергии солнца, ветра или водорода. Если нет – докажет, что Москва использует газ как оружие. Это усилит позиции Украины в борьбе против запуска "Северного потока-2", – объяснила Зеркаль.

Советник министра подчеркнула, что предложение касается только дополнительных объемов газа, цены на прокачку по действующему контракту никто не собирается менять. Ведь несмотря на кризис Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть.

Читайте такжеГаз как оружие Путина и кризис в Европе: в ЕС призвали к блокаде запуска Северного потока-2"Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", - добавляет советник министра.

Что мы предлагаем России

Официальный Киев предлагает Москве 50% скидку на транспортировку газа в Европу путем украинской газотранспортной системы. Речь идет о возможных дополнительных поставках газа сверх тех 40 миллиардов кубометров топлива, которые зафиксированы в действующем до 2024 года договоре двух стран.

Отметим, что рынок газа в Евросоюзе с начала августа находится в глубоком затяжном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и регулярно достигала рекордных показателей. В частности, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива и вовсе достигла отметки в 1924 доллара.

Автор: Сергей Кущ
viber
газ транзит газа Елена Зеркаль
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