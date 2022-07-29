Зеленский срочно провел тайное совещание с силовиками: о чем говорили и что решили

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками / president.gov.ua

В связи с терактом в Еленовке президент Владимир Зеленский сегодня провел тайное совещание с представителями силовых ведомств, информирует сайт президента.

На совещании присутствовали:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов,

исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк

омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Сам президент в Telegram сообщил, что на совещании подробно обсудили теракт, устроенный россиянами в Еленовке.

"Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист. ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать", - отметил Зеленский.

Теракт в Еленовке против украинских пленных

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Новости Донбасса онлайн

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что россияне заранее планировали совершить военное преступление в Еленовке Донецкой области. Необходимо принять решение о признании РФ страной-спонсором терроризма.

Глава ОП напомнил о том, что российские оккупанты нанесли прицельный удар по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы Азова.

Читайте также: