Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о решениях СНБО

Владимир Зеленский / Скриншот YouTube

Украина не намерена забывать о ситуации с аннексией Крыма. Государство намерено выяснить обстоятельства создания условий, которые позволили России захватить Крым. Киев планирует и в дальнейшем действовать решительно, причем по воле украинского государства, а не по звонку западных союзников, сказал президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 марта, в ходе своего видеообращения.

"Вчера мы наконец-то сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году – утвердили государственную стратегию деоккупации и реинтаграции Крыма и города Севастополь. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. При этом, когда мы говорим о деоккупации, логично разобраться, кто и как создал условия для оккупации. И речь не только о 2014 году, но и о Харьковских соглашениях", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что украинцев в скором времени ждут новые решения от СНБО.

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