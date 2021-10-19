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Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем говорили

19 октября 2021, 19:50
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Ллойд Остин заверил Украину в американской поддержке.

Главная цель переговоров достигнута / ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в Киев с рабочим визитом.

В пресс-службе ОП рассказали, о чем беседовали должностные лица.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и Президенту Байдену за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Отмечается, что стороны обсудили углубление практического взаимодействия между государствами в сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты во время визита Зеленского в США.

Кроме того, Зеленский и Остин обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. В свою очередь, Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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Также Ллойд и Остин обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США в реализации евроатлантических стремлений Украины. Ллойда проинформировали о процессе реформирования украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе.

В конце встречи Зеленский и Ллойд Остин затронули вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

И главное - Остин выразил Украине гарантию в решительной поддержке со стороны США в независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, недавно стал известен план визита главы Пентагона в Украину. Предполагалось, что Ллойд Остин подтвердит американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, что, собственно, и случилось.

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Пентагон Владимир Зеленский
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