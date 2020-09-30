Зеленский выгнал Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Фокина уволили из ТКГ / УНИАН

В среду, 30 сентября, Витольд Фокин выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Об этом подписал указ президент Владимир Зеленский.

"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", сказано в сообщении на сайте президента.

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