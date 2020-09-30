Зеленский выгнал Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Витольд Фокин уволен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.
В среду, 30 сентября, Витольд Фокин выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.
Об этом подписал указ президент Владимир Зеленский.
"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства", сказано в сообщении на сайте президента.
Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.
Автор: Адриана Бубновская