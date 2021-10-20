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"Жди, когда труп врага проплывет мимо": Третьякова прокомментировала скандальные слова о смерти Полякова

20 октября 2021, 11:49

Галина Третьякова не считает, что ее высказывание в адрес Антона Полякова было неэтичным и заверила, что ни в малейшей мере не радовалась его смерти.

Третьякова
Третьякова / УНИАН

Нардеп от президентской политсилы, партии "Слуга народа", Галина Третьякова вернулась в Верховную Раду после отстранения от пленарных заседаний и прокомментировала свои скандальные слова о смерти нардепа Антона Полякова.

В ответ на вопрос – жалеет ли она о сказанном, политик ответила уклончиво ‒ дескать, хочу сесть и поговорить о морали и этике в парламентских отношениях" с журналистами.

"Отношения человека к смерти – это тоже интересная тема. У меня есть законопроект, который я не вношу. Он касается эвтаназии. Это очень чувствительная гуманитарная тема, которую Европа обсуждает, а мы почему-то нет. Каждый из нас, каждый человек, который живет на свете сталкивается со смертью близкого, или не близких людей, по-разному, но нет человека, который с этим явлением не сталкивался. Каким образом человек должен на это реагировать? По-разному. Я, например, не хочу, чтобы мои близкие плакали, когда я уйду из жизни", - заявила Третьякова.

Третьякова не считает, что ее высказывание в адрес Полякова было неэтичным и говорит, что не радовалась его смерти.

"Меня упрекают, что я ненавижу людей, но это не так. Почему вы считаете, что я радовалась (смерти Полякова – Главред.)? Нет, я не радовалась". Вы Лао-цзы [известного древнего китайского мыслителя ‒ Главред] читали? Там написано: "Не мсти, а жди, когда враг (точнее, труп врага проплывет мимо тебя – Главред)". Я никому не желаю смерти", ‒ подытожила нардеп.

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Напомним, о смерти нардепа Антона Полякова стало известно в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. И он скончался прямо на заднем сидении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, вскрытие показало, что причиной смерти 33-летнего Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году, как одномандатник от партии "Слуга народа" по 206-му избирательному округу. Тем не менее, его и Анну Скороход со скандалом исключили из фракции СН в ноябре 2019-го

С 30 июня 2020 года Поляков входил в депутатскую группу "За будущее".

Галина Третьякова прокомментировала смерть Полякова в партийном чате "Слуги народа" словами "одним врагом меньше".

За это ее на пять дней отстранили от пленарных заседаний Верховной Рады.

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новости Украины Антон Поляков Галина Третьякова
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