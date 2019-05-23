Кулинарный эксперт раскрыл секрет, как варить самую вкусную манную кашу

23 мая 2019, 03:20

Шеф-повар советует больше экспериментировать с рецептами.

Как варить самую вкусную манную кашу
Как варить самую вкусную манную кашу / Ne-Dieta

Кулинарный эксперт, шеф-повар, ведущий телепроекта Енеїда Евгений Клопотенко во время чата на Главреде объяснил, как варить самую вкусную манную кашу.

"Если вы хотите попробовать вкусную манку, то нужно есть не такую манку, которую вы ели раньше, в детстве, а как-то по-новому ее приготовить – манка раскроется по-другому. Например, пожарьте манку 15 секунд на сковородке – она должна немного потемнеть. Затем залейте крупу молоком и добавьте немного ароматного домашнего масла или льняного, или добавьте в нее ягод с медом", – рекомендует Клопотенко.

Читайте также"На самом деле это каша для несчастной голодающей страны": Комаровский развенчал очередной мифОн пояснил, что обжаренная манка имеет очень крутой аромат, потому она совершенно не будет похожа на ту манку, к которой вы привыкли с детства. А фрукты дадут новый интересный вкус

"Когда вы попробуете такую кашу, ваш мозг скажет: "А! Вот какая бывает манка!", – подчеркнул кулинар.

Он советует, если вам что-то не нравится, просто попробуйте это есть, но экспериментируя с разными сочетаниями.

"Если вы в детстве не любили гуляш, приготовьте его так, чтобы вы его полюбили. После трех-четырех приготовлений вы получите идеальный для вас гуляш", – рассказал Клопотенко.

Ранее диетологи назвали самые вредные для здоровья каши. По мнению специалистов, завтрак должен насыщать организм до обеда, а в овсянке для этого мало белка.

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питание манная каша Евгений Клопотенко
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