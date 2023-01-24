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Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецепт

24 января 2023, 14:28
Удивите своих родных вкуснейшими дерунами в духовке. Супер необычный и вкусный рецепт драников.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Украинская
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Деруны в духовке рецепт / ua.depositphotos.com

Побалуйте своих родных оригинальным рецептом дерунов в духовке. Вкусные, хрустящие и с идеальной начинкой деруны восхитят ваших родных.

Готовить деруны очень просто, важно правильно натереть картофель.

Как натереть картошку на деруны? Очень просто. Чистим картофель, если есть кухонных комбайн, то можно воспользоваться им.

Картошку натереть желательно на средней терке и сразу смешать с луком, тогда она не почернеет и благодаря этому, деруны станут хрустящими.

Деруны с луком и сыром в духовке - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 4-5 шт
  • Масло сливочное растопить - 100 гр
  • Сыр Голландский
  • Яйца - 2 шт
  • Лук - 2 шт
  • Соль, перец, чеснок - по вкусу

Духовку можно сразу разогреть до 180 или 200 градусов.

Картошку помыть, почистить и натереть на терке.

Картошку залить ледяной водой на 5 минут, чтобы ушел весь крахмал, и хорошо отжать.

Лук сразу помыть, почистить и мелко порезать.

Картошку на деруны и смешать с луком.

Сливочное масло растопить, добавить к картошке.

Сыр натереть на крупной терке, яйца взбить венчиком.

Добавить к картошке сыр, яйца, соль, перец, чеснок по вкусу.

Хорошо перемешиваем тесто на деруны в духовке.

Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой, руками формируем небольшие лепешки и перекладываем на противень.

Отправляем деруны в духовку на 40 минут. За 5 минут до готовности можно достать деко из духовки и смазать деруны сливочным маслом.

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