В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецепт

Готовим вкуснейшие и пышные оладьи на кефире. Бабушкин рецепт, от которого невозможно оторваться.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Оладьи на кефире пышные рецепт / goodfon.ru

Оладьи - удивительное блюдо, которое раньше считали особенным. Наши бабушки готовили их часто, ведь очень любили встречать гостей в своем доме.

Разновидностей оладий очень много, и каждая хозяйка их готовит по-разному.

Вот только в тесто на оладьи добавляли всегда 2 секретных ингредиента, которые делали их удивительно пышными.

Запомните, пышные оладьи не получатся, если в них не добавить дрожжи или соду. Также в тесто на оладьи добавляли пару капель масла. Делали это для того, чтобы оладьи не прилипали к сковороде, если вы жарите на небольшом количестве масла.

Самые вкусные оладьи наши бабушки жарили на сливочном масле. Они получаются очень воздушными и совершенно не жирными.

И еще, если под рукой не нашли дрожжи, можно добавить немного разрыхлителя в тесто на оладьи. Они получаются пышными и с красивыми дырочками, которые так любят дети.

Пышные оладьи на кефире - бабушкин рецепт

Вам понадобится:

Кипяток - 1 стакан (до 100 мл)

Кефир - 1 стакан

Яйца - 1 шт

Мука - 250 гр

Сахар или сахарная пудра

Соль

Сода - 1 чайная ложка (погасить уксусом)

Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы оладьи получились пышными.

Кипяток влить в кефир, добавить немного соли, сахар или сахарную пудру.

Все хорошо перемешать.

Яйцо помыть, взбить вилкой и влить в кефир.

Муку просеять и частями вводить в кефир, замешивая тесто на оладьи.

В самом конце добавить чайную ложку соды или дрожжи.

Перемешать тесто на оладьи и дать постоять 10 минут.

Тесто должно получиться не сильно жидким.

Разогреть сковороду и столовой ложкой выложить оладушки.

Как только поднимутся, накрыть крышкой и жарить с двух сторон.

Вкусные и пышные творожные оладьи - рецепт

Творожные оладьи с яблоками рецепт / goodfon.ru

Вам понадобится:

Мука - 150 гр

Яйца - 3-4 шт

Яблоки - 2 шт

Творог - 80 гр

Корица - по вкусу

Мед

Муку хорошо просеять в глубокую миску.

Отделить желтки от белка.

Яблоки помыть, почистить и натереть на мелкой терке.

Добавить в муку желтки, яблоки, корицу, творог, мед.

Белки взбить миксером или в кухонном комбайне.

Белки добавить к муке и хорошо перемешать тесто на творожные оладьи.

В это время разогреваем сковороду, добавляем масло, обжариваем оладьи 6 минут.

Можно творожные оладьи жарить на кокосовом масле.

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