В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецепт

Оладьи - удивительное блюдо, которое раньше считали особенным. Наши бабушки готовили их часто, ведь очень любили встречать гостей в своем доме.
Разновидностей оладий очень много, и каждая хозяйка их готовит по-разному.
Вот только в тесто на оладьи добавляли всегда 2 секретных ингредиента, которые делали их удивительно пышными.
Запомните, пышные оладьи не получатся, если в них не добавить дрожжи или соду. Также в тесто на оладьи добавляли пару капель масла. Делали это для того, чтобы оладьи не прилипали к сковороде, если вы жарите на небольшом количестве масла.
Самые вкусные оладьи наши бабушки жарили на сливочном масле. Они получаются очень воздушными и совершенно не жирными.
И еще, если под рукой не нашли дрожжи, можно добавить немного разрыхлителя в тесто на оладьи. Они получаются пышными и с красивыми дырочками, которые так любят дети.
Пышные оладьи на кефире - бабушкин рецепт
Вам понадобится:
- Кипяток - 1 стакан (до 100 мл)
- Кефир - 1 стакан
- Яйца - 1 шт
- Мука - 250 гр
- Сахар или сахарная пудра
- Соль
- Сода - 1 чайная ложка (погасить уксусом)
Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы оладьи получились пышными.
Кипяток влить в кефир, добавить немного соли, сахар или сахарную пудру.
Все хорошо перемешать.
Яйцо помыть, взбить вилкой и влить в кефир.
Муку просеять и частями вводить в кефир, замешивая тесто на оладьи.
В самом конце добавить чайную ложку соды или дрожжи.
Перемешать тесто на оладьи и дать постоять 10 минут.
Тесто должно получиться не сильно жидким.
Разогреть сковороду и столовой ложкой выложить оладушки.
Как только поднимутся, накрыть крышкой и жарить с двух сторон.
Вкусные и пышные творожные оладьи - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 150 гр
- Яйца - 3-4 шт
- Яблоки - 2 шт
- Творог - 80 гр
- Корица - по вкусу
- Мед
Муку хорошо просеять в глубокую миску.
Отделить желтки от белка.
Яблоки помыть, почистить и натереть на мелкой терке.
Добавить в муку желтки, яблоки, корицу, творог, мед.
Белки взбить миксером или в кухонном комбайне.
Белки добавить к муке и хорошо перемешать тесто на творожные оладьи.
В это время разогреваем сковороду, добавляем масло, обжариваем оладьи 6 минут.
Можно творожные оладьи жарить на кокосовом масле.
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