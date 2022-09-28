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Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 год

28 сентября 2022, 18:49

Правильно приготовленную квашеную капусту можно будет долго хранить и не переживать, что она скиснет и станет мягкой.

Когда нужно солить капусту в 2022 году
Когда нужно солить капусту в 2022 году / ua.depositphotos.com

Квашеная капуста - удивительное блюдо с массой невероятных полезных веществ. В ней содержится натрий, железо и витамины разных групп.

Капуста квашеная очень хорошо влияет на здоровье человека и состояние кишечника.

Многие хозяйки любят готовить квашеную капусту, но не все делают это правильно. Чтобы ваша квашеная капуста не испортилась раньше времени предлагаем узнать лунный календарь на квашение капусты на октябрь и до конца 2022 года.

Как луна влияет на приготовление квашеной капусты

Наши бабушки и прабабушки очень часто смотрели лунные календари и готовили различные соления. Оказывается, благодаря фазам луны блюда получаются очень вкусными и никогда не портятся.

Благодаря советам астрологов квашеная капуста у каждой хозяйки получится хрустящей, ароматной и невероятно полезной. Кроме того, такую капусту можно будет долго хранить и не переживать, что она скиснет и станет мягкой.

Что нельзя делать при приготовлении квашеной капусты

Никогда не начинайте готовить и засаливать капусту на убывающую луну. Капуста будет очень долго готовится и результат вас разочарует.

Нельзя готовить квашеную капусту на Новолуние. Блюдо только испортите и все потраченное время улетит впустую.

И основной приметой, которой очень часто пользовались наши бабушки, не стоит готовить капусту в женские дни. Самая вкусная и очень хрустящая квашеная капуста готовится в понедельник, вторник и четверг.

Когда нужно квасить капусту по лунному календарю в октябре 2022

Когда лучше квасить капусту календарь, когда квасить капусту в декабре 2022, рецепт квашеной капусты
Когда квасить капусту в декабре 2022 / ua.depositphotos.com
  • Самые удачные дни для квашения капусты: с 1 по 9, 19-20 и 25-26 октября.
  • Нельзя начинать квасить капусту: с 10 по 13, 21-14 и 27 октября.

Когда квасить капусту в ноябре 2022

  • Самые удачные дни для засолки капусты на зиму в ноябре 2022 - 1, 3-4, 8-9, 28-30 ноября.
  • Нейтральные дни для квашения капусты в ноябре - с 10 по 21, 25, 28 ноября.

Когда квасить капусту в декабре 2022 - календарь

  • Удачные дни - 6,28, 29 декабря
  • Неудачные дни для приготовления квашеной капусты в декабре - 22, 23, 31 декабря.

Самая вкусная золотистая квашеная капуста - рецепт

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Квашеная капуста рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Капуста - 3 больших велка до 5 кг
  • Морковка - 1 кг
  • Куркума - по вкусу
  • Чеснок
  • Соль

Капусту хорошо помыть и нашинковать на терке.

Морковку обязательно натереть на мелкой терке или измельчить в блендере.

Переложить всю капусту и морковку в глубокую миску, добавить 1 чайную ложку куркумы, соль на глаз.

Перемешивать руками капусту, пока она не даст сок.

В чистые банки утрамбовать очень плотно всю капусту и закрыть плотно крышками.

Переставить банку на тарелку и отправить в прохладное место.

Через неделю банки с золотистой квашеной капустой переставить в холодильник на 2 недели.

При желании, можно в квашеную капусту добавить чеснок, клюкву или любые специи по вкусу.

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