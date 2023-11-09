Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

Совсем скоро Украина будет отмечать Рождество и Новый год 2024.
На праздничном столе, практически в каждой семье, можно встретить любимый салат - Селедка под Шубой. Но, этот салат можно приготовить совершенно по-новому.
Делимся изысканным рецептом салата Королевская Шуба. Такой салат по достоинству оценит покровитель года - Дракон.
Салат Королевская Шуба по-новому - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 3 шт
- Лук салатный - 1 шт
- Морковь - 2 шт (отварная)
- Свекла отварная - 2 шт
- Яйца - 3 шт
- Семга или Форель - 300 гр
- Соль
- Майонез легкий
- Икра красная - 100 гр (по желанию)
Лук желательно замариновать. 1 среднюю луковицу мелко порезать, добавить 1 чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 3 чайной ложк уксуса и залить все горячей водой.
Оставить маринованный лук на 20 минут.
Отварить овощи, картошку, морковку и свеклу до готовности. Остудить и почистить овощи на Королевскую шубу.
Картошку натереть на средней терке.
Блюдо, в котором будем собирать слоеный салат Шуба, немного смазать майонезом и уложить первый слой из картошки.
Картошку обильно смазываем майонезом, желательно домашним.
Добавляем маринованный лук. Лук выбирайте по вкусу. Но для Королевской Шубы советуем именно выбирать фиолетовый лук.
Натереть отварную морковку и выложить на лук, хорошо смазать майонезом.
Свеклу натереть на крупной терке, немного посолить, и смазать майонезом.
3 яйца почистить, натереть на терке и украсить салат. Сделать майонезную сеточку.
Ставим салат Королевская Шуба, чтобы пропитался на 20-30 минут. Если позволяет время, то на 2 часа.
Как только салат пропитался, нарезаем тоненькими слоями форель или лосось. Украшаем обильно салат красной рыбой.
По желанию добавляем красную икру и нарезаем порционно салат Королевская Шуба на новый год 2024.
Смотрите видео, как готовить Шубу по-новому на Новый год 2024 рецепт:
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