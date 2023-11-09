УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Рецепты

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

Мария Тупик
9 ноября 2023, 11:14
Этот рецепт восхитительно вкусного салата Шуба по-новому сразит всех. Готовим рецепты на Новый год 2024.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат Королевская Шуба на Новый год рецепт
Салат Королевская Шуба на Новый год рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с youtube

Совсем скоро Украина будет отмечать Рождество и Новый год 2024.

На праздничном столе, практически в каждой семье, можно встретить любимый салат - Селедка под Шубой. Но, этот салат можно приготовить совершенно по-новому.

Делимся изысканным рецептом салата Королевская Шуба. Такой салат по достоинству оценит покровитель года - Дракон.

Салат Королевская Шуба по-новому - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 3 шт
  • Лук салатный - 1 шт
  • Морковь - 2 шт (отварная)
  • Свекла отварная - 2 шт
  • Яйца - 3 шт
  • Семга или Форель - 300 гр
  • Соль
  • Майонез легкий
  • Икра красная - 100 гр (по желанию)

Лук желательно замариновать. 1 среднюю луковицу мелко порезать, добавить 1 чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 3 чайной ложк уксуса и залить все горячей водой.

Оставить маринованный лук на 20 минут.

Отварить овощи, картошку, морковку и свеклу до готовности. Остудить и почистить овощи на Королевскую шубу.

Картошку натереть на средней терке.

Блюдо, в котором будем собирать слоеный салат Шуба, немного смазать майонезом и уложить первый слой из картошки.

Как готовить Шубу с лососем рецепт
Как готовить Шубу с лососем рецепт / скриншот с youtube

Картошку обильно смазываем майонезом, желательно домашним.

Добавляем маринованный лук. Лук выбирайте по вкусу. Но для Королевской Шубы советуем именно выбирать фиолетовый лук.

Натереть отварную морковку и выложить на лук, хорошо смазать майонезом.

Свеклу натереть на крупной терке, немного посолить, и смазать майонезом.

3 яйца почистить, натереть на терке и украсить салат. Сделать майонезную сеточку.

Ставим салат Королевская Шуба, чтобы пропитался на 20-30 минут. Если позволяет время, то на 2 часа.

Как только салат пропитался, нарезаем тоненькими слоями форель или лосось. Украшаем обильно салат красной рыбой.

По желанию добавляем красную икру и нарезаем порционно салат Королевская Шуба на новый год 2024.

Смотрите видео, как готовить Шубу по-новому на Новый год 2024 рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт шуба салат интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:54 Украина
Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандал

10:36 Мир
"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:14

Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

11:02

Китайский гороскоп на завтра 10 ноября: Быку - неожиданная влюбленность, Собаке - развлечения с друзьями

10:54

Запад дает помощь так, чтобы Украина не проиграла войну, но и не победила Россию – Октисюк

10:50

Панин рассказал, почему в 2014-м бегал с русским флагом и орал "Крым наш"

10:36

Назвал Зеленского "нацистом": кандидат-"республиканец" в президенты США влип в скандалВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:24

Эксперт пояснил, почему победа Украины жизненно важна для Байдена

10:01

Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

10:00

"Мы - одно", "Гоголь - русский": актриса "Сватов" выдала новый пропагандистский бред

09:55

Удержат ли ВСУ Авдеевку: эксперт назвал ключевой фактор

Реклама
09:51

Украинцам будут выплачивать по 16 тысяч грн: кто имеет право и на что

09:48

"Глянули, а в гробу – не он": под Житомиром родным на похороны привезли тело другого воина

09:11

Гороскоп на завтра 10 ноября 2023: Стрельцы озолотятся, Водолеи - не рискуйте

09:00

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеЭксклюзив

08:56

Зеленский честно ответил, обрадуется ли победе Трампа на выборах

08:52

"Серая зона" расширяется: что проиходит на левом берегу Днепрамнение

08:30

"Наглая РФ со своим неоимпериализмом угрожает не только Украине": США присадили Россию в ООН

08:15

Лунный день 10 ноября 2023: Месяц вещует приятный сюрприз и интересные новости

08:06

Штурмы будут продолжаться: эксперт объяснил, зачем Кремлю нужна Авдеевка

07:29

Полковник захватывал Мариуполь: ВСУ "задвухсотили" топ-офицера морской пехоты ЧФ РФ

06:55

Нужно найти воробья в лесу за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

Реклама
06:48

Данилов рассказал об огромных успехах ВСУ на Крымском направлении

06:25

Почему нельзя говорить "шкаф": какое единственное правильное слово стоит использовать

06:22

Какой сегодня праздник 9 ноября: кого нужно поздравить в этот день

06:18

Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерногомнение

05:30

Судостроительные заводы в Крыму стали уязвимыми: раскрыты цели Storm Shadow

05:00

Бережно распутает волосы: какая расческа лучшая для ежедневного использования

04:00

Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

03:40

Выборы в марте 2024-го не пройдут без проблем: Кошель спрогнозировал реакцию Запада

02:30

Звездная украинская прыгунья поманила неприкрытыми спортивными бедрами

02:00

Почему слёзы солёные: неожиданный ответ просто убьет наповал

01:31

"Большая ошибка": эксперт рассказал о рисках электронного голосования во время войны

00:01

Война в Украине закончится в 2024 году - Данилов

08 ноября, среда
23:34

"Борьба внутри страны важнее боев на "нуле": Фарион влипла в новый скандал

23:13

Звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни

22:54

Данилко сообщил о трагедии в коллективе

22:47

"Город почти в кольце": стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

21:56

Старый друг Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее приезда в РФ

21:34

В США не хватает средств на помощь Украине: что известно

21:34

"В 5 раз меньше": Зеленский сообщил о потерях ВСУ за время войны

21:26

Ницой слетела с катушек: обвинила русскоязычных бойцов ВСУ в подыгрыше Путину

Реклама
21:10

Вы этого даже не подозревали: вот почему кошки кусаются, когда их гладят

20:54

"Есть план": Украина достигнет результатов на фронте до конца года - Зеленский

20:19

Обстреляли иностранное судно: известны трагические последствия ракетного удара РФФото

20:13

"Заочку" никто не отменял: в Раде объяснили ошибку интерпретации решения

19:59

РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

19:56

Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять