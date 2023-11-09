Настоящая Королевская Шуба на Новый год 2024: рецепт нового салата

Этот рецепт восхитительно вкусного салата Шуба по-новому сразит всех. Готовим рецепты на Новый год 2024.

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Салат Королевская Шуба на Новый год рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с youtube

Совсем скоро Украина будет отмечать Рождество и Новый год 2024.

На праздничном столе, практически в каждой семье, можно встретить любимый салат - Селедка под Шубой. Но, этот салат можно приготовить совершенно по-новому.

Делимся изысканным рецептом салата Королевская Шуба. Такой салат по достоинству оценит покровитель года - Дракон.

Салат Королевская Шуба по-новому - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Лук салатный - 1 шт

Морковь - 2 шт (отварная)

Свекла отварная - 2 шт

Яйца - 3 шт

Семга или Форель - 300 гр

Соль

Майонез легкий

Икра красная - 100 гр (по желанию)

Лук желательно замариновать. 1 среднюю луковицу мелко порезать, добавить 1 чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 3 чайной ложк уксуса и залить все горячей водой.

Оставить маринованный лук на 20 минут.

Отварить овощи, картошку, морковку и свеклу до готовности. Остудить и почистить овощи на Королевскую шубу.

Картошку натереть на средней терке.

Блюдо, в котором будем собирать слоеный салат Шуба, немного смазать майонезом и уложить первый слой из картошки.

Как готовить Шубу с лососем рецепт / скриншот с youtube

Картошку обильно смазываем майонезом, желательно домашним.

Добавляем маринованный лук. Лук выбирайте по вкусу. Но для Королевской Шубы советуем именно выбирать фиолетовый лук.

Натереть отварную морковку и выложить на лук, хорошо смазать майонезом.

Свеклу натереть на крупной терке, немного посолить, и смазать майонезом.

3 яйца почистить, натереть на терке и украсить салат. Сделать майонезную сеточку.

Ставим салат Королевская Шуба, чтобы пропитался на 20-30 минут. Если позволяет время, то на 2 часа.

Как только салат пропитался, нарезаем тоненькими слоями форель или лосось. Украшаем обильно салат красной рыбой.

По желанию добавляем красную икру и нарезаем порционно салат Королевская Шуба на новый год 2024.

Смотрите видео, как готовить Шубу по-новому на Новый год 2024 рецепт:

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