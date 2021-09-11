Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут

Как приготовить шоколодний кекс дома / ua.depositphotos.com

Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Поэтому диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко убеждена, чтобы эффективно сжигать лишние кг, совсем необязательно переходить на несоленое, несладкое и обезжиренное питания.

Главное – правильно готовить любимые блюда, с которыми похудения будет в удовольствие. На этот раз Надежда рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака.

Шоколадный кекс: диетический рецепт

Ингредиенты:

Геркулес долгой варки – 40 граммов;

Яйцо – 1 штука;

Сыр 2% – 40 граммов;

Груша – 40 граммов;

Какао – 5 граммов;

Разрыхлитель – 5 граммов;

Заменитель сахара – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Геркулес измельчите в блендере, но не слишком мелко и перемешайте все компоненты.

Переложите массу в чашку или силиконовую форму (в зависимости от способа приготовления).

Готовить можно как в микроволновке, так и в духовке (в микроволновую печь поставьте чашку с массой на 2 – 3 минуты при высокой мощности, а в духовке запекайте в силиконовой форме до готовности).

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