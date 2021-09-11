Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

Если вы хотите завтракать кексами и не набирать килограммы, этот рецепт вам точно понравится.
Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Поэтому диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко убеждена, чтобы эффективно сжигать лишние кг, совсем необязательно переходить на несоленое, несладкое и обезжиренное питания.
Главное – правильно готовить любимые блюда, с которыми похудения будет в удовольствие. На этот раз Надежда рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака.
Шоколадный кекс: диетический рецепт
Ингредиенты:
- Геркулес долгой варки – 40 граммов;
- Яйцо – 1 штука;
- Сыр 2% – 40 граммов;
- Груша – 40 граммов;
- Какао – 5 граммов;
- Разрыхлитель – 5 граммов;
- Заменитель сахара – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Геркулес измельчите в блендере, но не слишком мелко и перемешайте все компоненты.
- Переложите массу в чашку или силиконовую форму (в зависимости от способа приготовления).
- Готовить можно как в микроволновке, так и в духовке (в микроволновую печь поставьте чашку с массой на 2 – 3 минуты при высокой мощности, а в духовке запекайте в силиконовой форме до готовности).
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