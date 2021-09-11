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Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

11 сентября 2021, 01:15

Если вы хотите завтракать кексами и не набирать килограммы, этот рецепт вам точно понравится.

Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Кекс в кружке
Как приготовить шоколодний кекс дома / ua.depositphotos.com

Вкусная еда – это одно из самых доступных удовольствий в жизни человека. И отказываться от него глупо. Поэтому диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко убеждена, чтобы эффективно сжигать лишние кг, совсем необязательно переходить на несоленое, несладкое и обезжиренное питания.

Главное – правильно готовить любимые блюда, с которыми похудения будет в удовольствие. На этот раз Надежда рассказала, как приготовить диетический кекс, который отлично подойдет для полноценного завтрака.

Шоколадный кекс: диетический рецепт

Ингредиенты:

  • Геркулес долгой варки – 40 граммов;
  • Яйцо – 1 штука;
  • Сыр 2% – 40 граммов;
  • Груша – 40 граммов;
  • Какао – 5 граммов;
  • Разрыхлитель – 5 граммов;
  • Заменитель сахара – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  • Геркулес измельчите в блендере, но не слишком мелко и перемешайте все компоненты.
  • Переложите массу в чашку или силиконовую форму (в зависимости от способа приготовления).
  • Готовить можно как в микроволновке, так и в духовке (в микроволновую печь поставьте чашку с массой на 2 – 3 минуты при высокой мощности, а в духовке запекайте в силиконовой форме до готовности).

Ранее диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.

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диета десерт
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