УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

9 сентября 2021, 04:40

Блюдо довольно простое, но отлично разнообразит ваш рацион.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня тайская
Куринное филе
Как приготовить курицу с орехами и овощами / pinterest

Если вы обожаете готовить и всегда в поисках нестандартных рецептов, тогда вам точно стоит попробовать эту курятину с орехами. Приготовление блюда почти не требует усилий, но отлично разнообразит ваш привычный рацион.

Основатель школы и диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.

Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе – 380 граммов;
  • огурец – 100 граммов;
  • морковь – 50 граммов;
  • яичный белок – 70 граммов (2 штуки);
  • очищенный арахис – 40 граммов;
  • соевый соус – 40 миллилитров;
  • чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

  • Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.
  • Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).
  • Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
  • Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.
  • Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.

viber
Филе диетолог рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклонПекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потериГороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делатьНачалась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

Последние новости

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

Реклама
02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

00:30

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

22:50

Намекал на аборт и не хотел давать свою фамилию: мать дочери Сенцова шокировала поступками режиссера Видео

21:46

Симптомы Паркинсона: дурнопахнущий признак болезни, который нельзя игнорировать Видео

21:42

"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа" Видео

21:11

Экологическая катастрофа: в Сумской области на поля с кукурузой разлилась нефть

21:03

Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика Видео

Реклама
21:02

Жажда развлечений и плохое настроение: в Киеве мужчина в шутку "заминировал" свой дом

20:22

Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

20:20

В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

20:14

Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

20:02

Как избавиться от растяжек в домашних условиях: три действенных способа Видео

19:55

О настоящем стратегическом партнерстве или визиту Зеленского в США посвящается мнение

19:40

Ученые выяснили, страдают ли животные от изменения климата

19:37

"Свинья счастлива": в Днепре иностранка живет на арендованной квартире вместе с животными

19:17

Три осенних фактора, которые могут привести к набору веса и как избавиться от них в зародыше Видео

19:06

В Киеве коронавирус унес жизнь самой юной пациентки с начала эпидемии

19:04

Зеленский снова посетит США в этом году: в чем причина

18:58

Зеленая зона и "бонусы" за прививку от COVID-19: Кабмин меняет правила карантина в Украине Видео

18:39

СМИ назвали сроки запуска Северного потока-2

18:24

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году: нардеп Гончаренко сообщил подробности

18:11

Принятие закона о виртуальных активах позволит создать прозрачный рынок - глава НБУ

17:55

Пришлось разрезать: в Одессе 5-летняя девочка застряла на детской площадке

17:54

Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали имя новорожденного сына

17:43

"Понимаю канцтовары, а остальное?": в детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок

17:42

Украинские металлургические компании способствуют развитию экологичного производства - эксперт

17:36

С 1 октября в Украине пенсионерам увеличат выплаты: кто точно получит деньги

Реклама
17:21

Артрит: назван главный "враг" среди кулинарных масел Видео

17:19

Alyоna Alyona призналась, кто ее парень на самом деле, и как они познакомились

17:08

Череп в крови и дневник с распланированными убийствами: в доме стрелявшей из арбалета прошел обыск Видео

17:05

Третья волна COVID-19 и атака вируса осенью: в Раде ожидают ухудшения ситуации в октябре-ноябре Видео

17:04

За 10 лет украинские металлурги вложили в развитие от 50% до 80% заработанных денег

16:53

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Фото Видео

16:42

Насиловали телят: на Волыни державшая бомжей в рабстве женщина разразилась пошлым рассказом Видео

16:39

Ученые выявили новый фактор тяжелого течения Covid-19 Видео

16:20

Самый вкусный пирог с капустой: простой старинный рецепт закуски Видео

16:17

"Большая стройка" Зеленского начала первую за 60 лет реставрацию главного музея Полтавщины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять