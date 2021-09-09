Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

Блюдо довольно простое, но отлично разнообразит ваш рацион.
Если вы обожаете готовить и всегда в поисках нестандартных рецептов, тогда вам точно стоит попробовать эту курятину с орехами. Приготовление блюда почти не требует усилий, но отлично разнообразит ваш привычный рацион.
Основатель школы и диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.
Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – 380 граммов;
- огурец – 100 граммов;
- морковь – 50 граммов;
- яичный белок – 70 граммов (2 штуки);
- очищенный арахис – 40 граммов;
- соевый соус – 40 миллилитров;
- чеснок – 3 зубчика.
Способ приготовления:
- Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.
- Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).
- Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.
- Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.
- Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.
Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.