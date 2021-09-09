Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Кухня Кухня тайская

Как приготовить курицу с орехами и овощами / pinterest

Если вы обожаете готовить и всегда в поисках нестандартных рецептов, тогда вам точно стоит попробовать эту курятину с орехами. Приготовление блюда почти не требует усилий, но отлично разнообразит ваш привычный рацион.

Основатель школы и диетолог Андрей Невский не устает делиться оригинальными рецептами блюд. На этот раз мужчина рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.

Курица с орехами и овощами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

куриное филе – 380 граммов;

огурец – 100 граммов;

морковь – 50 граммов;

яичный белок – 70 граммов (2 штуки);

очищенный арахис – 40 граммов;

соевый соус – 40 миллилитров;

чеснок – 3 зубчика.

Способ приготовления:

Филе нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде без масла 10 минут.

Овощи также мелко нарежьте и протушите отдельно от мяса в течение 10 минут (тушите без масла, с добавлением немного воды).

Арахис поджарьте на сухой сковороде до румяного цвета.

Овощи и яичный белок добавьте к филе, полейте соевым соусом, хорошо размешайте и продолжайте готовить. Добавьте специи на ваш вкус.

Затем добавьте арахис в блюдо, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.