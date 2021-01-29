Вкусный салат с ананасом и курицей: простые рецепты

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Калорийность Калорийность 165 ккал Кухня Кухня Европейская

Салат с курицей и ананасом готовить очень быстро / 1000.menu

Салат с курицей и ананасом - стал привычным для нас, и ни один праздник, как правило, не обходится без него.

Самый простой салат из курицы и ананасов можно приготовить за 20-25 минут к приходу гостей.

При этом салат можно готовить как с консервированным, так и со свежим ананасом.

Главред собрал самые вкусные простые рецепты салата с ананасом и курицей.

Салат с ананасом и филе – простой рецепт

Вам понадобится:

300 г куриного филе;

1 банка консервированных ананасов;

2-3 дольки чеснока;

майонез;

50-70 г твердого сыра;

Соль по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Салат получается очень нежным если его сделать со сметаной / Shutterstock

Куриное филе помыть, положить в кастрюлю. Поставить варить до готовности и посолить. Обычно оно хорошо проваривается уже через 20-25 минут после закипания.

Вынуть из кастрюли вареное филе и дать ему остыть.

Открываем банку с ананасами, если у вас колечки надо нарезать кубиками. Если вы купили ананас кусочками, то достаточно слить сироп из банки, кусочки ананасов выложить в салатник.

Остывшее куриное филе порезать кубикам или просто разобрать на волокна, и отправить в салатник к ананасам.

Чеснок почистить, помыть. Пропустить дольки чеснока через пресс и выложить в салатник.

Заправить салат майонезом или сметаной и перемешать.

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Сыр потереть на крупной терке и посыпать салат с куриной грудкой и ананасом сверху тертым сыром. Украсить ананасовым колечком.

Салат получается очень вкусным, в меру острым и пикантным!

Салат с копченой курицей и ананасом – рецепт

Вам понадобится:

200 г копченого куриного филе;

200 г консервированного или свежего ананаса;

1–2 огурца;

150 г консервированной кукурузы;

4–5 столовых ложек сметаны;

½ чайной ложки горчицы;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить салат с копченой курицей и ананасом

Салат с ананасом готовить очень быстро / 1000.menu

Нарежьте курицу и ананас одинаковыми кубиками. Огурец очищаем и нарезаем брусочками. Добавьте к ним кукурузу.

Далее соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат с ананасом и копченой курицей получившемся соусом и подсолите.

Украсить можно салат сыром, кусочками ананаса, или зеленью.

Салат с ананасом и кукурузой – простой рецепт

Вам понадобится:

консервированные ананасы - 400 г;

куриное филе отварное - 350 г;

консервированная кукуруза - 250 г;

лук - 1 шт;

твердый сыр - 150 г;

майонез - 50-70 г;

яйца - 2 шт;

соль, перец - по вкусу.

Отваренное в подсоленной воде куриное филе охлаждаем, затем нарезаем довольно крупными кубиками.

Нарезаем кубиками ананас, тонко шинкуем луковицу и режем мелкими кубиками твердый сыр, или натираем на терке.

Натираем на мелкой терке отваренные вкрутую и охлажденные к тому времени яйца.

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Добавляем кукурузу, майонез, солим, перчим, перемешиваем снизу доверху.

Перекладываем в чистую емкость и подаем салат с курицей, ананасом, кукурузой, сыром и яйцом сразу же.

Приятного аппетита!

Салат с ананасом и курицей - видеорецепт: