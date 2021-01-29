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Вкусный салат с ананасом и курицей: простые рецепты

29 января 2021, 15:50

На праздничный стол можно подать простой и очень вкусный салат с ананасом, для приготовления которого понадобится минимум времени.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Калорийность Калорийность 165 ккал
Кухня Кухня Европейская
Салат с курицей и ананасом готовить очень быстро / 1000.menu

Салат с курицей и ананасом - стал привычным для нас, и ни один праздник, как правило, не обходится без него.

Самый простой салат из курицы и ананасов можно приготовить за 20-25 минут к приходу гостей.

При этом салат можно готовить как с консервированным, так и со свежим ананасом.

Главред собрал самые вкусные простые рецепты салата с ананасом и курицей.

Салат с ананасом и филе – простой рецепт

Вам понадобится:

  • 300 г куриного филе;
  • 1 банка консервированных ананасов;
  • 2-3 дольки чеснока;
  • майонез;
  • 50-70 г твердого сыра;
  • Соль по вкусу.

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Салат получается очень нежным если его сделать со сметаной / Shutterstock

Куриное филе помыть, положить в кастрюлю. Поставить варить до готовности и посолить. Обычно оно хорошо проваривается уже через 20-25 минут после закипания.

Вынуть из кастрюли вареное филе и дать ему остыть.

Открываем банку с ананасами, если у вас колечки надо нарезать кубиками. Если вы купили ананас кусочками, то достаточно слить сироп из банки, кусочки ананасов выложить в салатник.

Остывшее куриное филе порезать кубикам или просто разобрать на волокна, и отправить в салатник к ананасам.

Чеснок почистить, помыть. Пропустить дольки чеснока через пресс и выложить в салатник.

Заправить салат майонезом или сметаной и перемешать.

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Сыр потереть на крупной терке и посыпать салат с куриной грудкой и ананасом сверху тертым сыром. Украсить ананасовым колечком.

Салат получается очень вкусным, в меру острым и пикантным!

Салат с копченой курицей и ананасом – рецепт

Вам понадобится:

  • 200 г копченого куриного филе;
  • 200 г консервированного или свежего ананаса;
  • 1–2 огурца;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • 4–5 столовых ложек сметаны;
  • ½ чайной ложки горчицы;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить салат с копченой курицей и ананасом

Салат с ананасом готовить очень быстро / 1000.menu

Нарежьте курицу и ананас одинаковыми кубиками. Огурец очищаем и нарезаем брусочками. Добавьте к ним кукурузу.

Далее соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат с ананасом и копченой курицей получившемся соусом и подсолите.

Украсить можно салат сыром, кусочками ананаса, или зеленью.

Салат с ананасом и кукурузой – простой рецепт

Вам понадобится:

  • консервированные ананасы - 400 г;
  • куриное филе отварное - 350 г;
  • консервированная кукуруза - 250 г;
  • лук - 1 шт;
  • твердый сыр - 150 г;
  • майонез - 50-70 г;
  • яйца - 2 шт;
  • соль, перец - по вкусу.

Отваренное в подсоленной воде куриное филе охлаждаем, затем нарезаем довольно крупными кубиками.

Нарезаем кубиками ананас, тонко шинкуем луковицу и режем мелкими кубиками твердый сыр, или натираем на терке.

Натираем на мелкой терке отваренные вкрутую и охлажденные к тому времени яйца.

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Добавляем кукурузу, майонез, солим, перчим, перемешиваем снизу доверху.

Перекладываем в чистую емкость и подаем салат с курицей, ананасом, кукурузой, сыром и яйцом сразу же.

Приятного аппетита!

Салат с ананасом и курицей - видеорецепт:

салат рецепты
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