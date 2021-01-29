Вкусный салат с ананасом и курицей: простые рецепты

На праздничный стол можно подать простой и очень вкусный салат с ананасом, для приготовления которого понадобится минимум времени.
Салат с курицей и ананасом - стал привычным для нас, и ни один праздник, как правило, не обходится без него.
Самый простой салат из курицы и ананасов можно приготовить за 20-25 минут к приходу гостей.
При этом салат можно готовить как с консервированным, так и со свежим ананасом.
Главред собрал самые вкусные простые рецепты салата с ананасом и курицей.
Салат с ананасом и филе – простой рецепт
Вам понадобится:
- 300 г куриного филе;
- 1 банка консервированных ананасов;
- 2-3 дольки чеснока;
- майонез;
- 50-70 г твердого сыра;
- Соль по вкусу.
Как приготовить салат с курицей и ананасами
Куриное филе помыть, положить в кастрюлю. Поставить варить до готовности и посолить. Обычно оно хорошо проваривается уже через 20-25 минут после закипания.
Вынуть из кастрюли вареное филе и дать ему остыть.
Открываем банку с ананасами, если у вас колечки надо нарезать кубиками. Если вы купили ананас кусочками, то достаточно слить сироп из банки, кусочки ананасов выложить в салатник.
Остывшее куриное филе порезать кубикам или просто разобрать на волокна, и отправить в салатник к ананасам.
Чеснок почистить, помыть. Пропустить дольки чеснока через пресс и выложить в салатник.
Заправить салат майонезом или сметаной и перемешать.
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Сыр потереть на крупной терке и посыпать салат с куриной грудкой и ананасом сверху тертым сыром. Украсить ананасовым колечком.
Салат получается очень вкусным, в меру острым и пикантным!
Салат с копченой курицей и ананасом – рецепт
Вам понадобится:
- 200 г копченого куриного филе;
- 200 г консервированного или свежего ананаса;
- 1–2 огурца;
- 150 г консервированной кукурузы;
- 4–5 столовых ложек сметаны;
- ½ чайной ложки горчицы;
- соль — по вкусу;
- молотый черный перец — по вкусу.
Как приготовить салат с копченой курицей и ананасом
Нарежьте курицу и ананас одинаковыми кубиками. Огурец очищаем и нарезаем брусочками. Добавьте к ним кукурузу.
Далее соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат с ананасом и копченой курицей получившемся соусом и подсолите.
Украсить можно салат сыром, кусочками ананаса, или зеленью.
Салат с ананасом и кукурузой – простой рецепт
Вам понадобится:
- консервированные ананасы - 400 г;
- куриное филе отварное - 350 г;
- консервированная кукуруза - 250 г;
- лук - 1 шт;
- твердый сыр - 150 г;
- майонез - 50-70 г;
- яйца - 2 шт;
- соль, перец - по вкусу.
Отваренное в подсоленной воде куриное филе охлаждаем, затем нарезаем довольно крупными кубиками.
Нарезаем кубиками ананас, тонко шинкуем луковицу и режем мелкими кубиками твердый сыр, или натираем на терке.
Натираем на мелкой терке отваренные вкрутую и охлажденные к тому времени яйца.
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Добавляем кукурузу, майонез, солим, перчим, перемешиваем снизу доверху.
Перекладываем в чистую емкость и подаем салат с курицей, ананасом, кукурузой, сыром и яйцом сразу же.
Приятного аппетита!
Салат с ананасом и курицей - видеорецепт: