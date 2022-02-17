Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закуску

Рецепт блинного торта на скорую руку для праздника Масленица 2022.
Праздник Масленица один из самых любимых у украинцев. Принято печь блины, приглашать в гости родных и готовить вкусные закуски.
Мы предлагаем вам узнать вкуснейший рецепт блинного торта, который удивит всех.
Готовить его не так долго, а удовольствия получите невероятное.
Блинный торт на Масленицу - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 300 грамм
- Молоко - 200 мл
- Яйца - 4 штуки
- Грибы - 300 грамм
- Сыр - 200 грамм
- Соль, сахар
- Масло сливочное и растительное
Муку стоит просеять дважды, добавить две ложки сахара и чайную ложку соли.
Яйца предварительно взбить и добавить к муке.
Добавить 200 мл молока комнатной температуры и замесить тесто на блинчики.
Добавить в тесто на блинчики 2 столовые ложки растительного масла, перемешать и оставить на 10 минут тесто.
Разогреть сковороду и выпекать блины с каждой стороны по 2 минуты.
У вас должно получиться 12 блинчиков.
В это время моем и чистим грибы, обжариваем до золотистого цвета.
Натереть сыр на крупной терке.
Форму для обычного пирога смазать сливочным маслом.
Выкладываем первый блин, немного сыра и грибов.
Так должно получится 7-8 слоем.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Смешать 1 яйцо и немного молока, залить блинный торт смесью и добавить 2 кусочка сливочного масла.
Выпекать блинный торт 25 минут.
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