Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закуску

Блинный торт рецепт / ua.depositphotos.com

Праздник Масленица один из самых любимых у украинцев. Принято печь блины, приглашать в гости родных и готовить вкусные закуски.

Мы предлагаем вам узнать вкуснейший рецепт блинного торта, который удивит всех.

Готовить его не так долго, а удовольствия получите невероятное.

Блинный торт на Масленицу - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 300 грамм

Молоко - 200 мл

Яйца - 4 штуки

Грибы - 300 грамм

Сыр - 200 грамм

Соль, сахар

Масло сливочное и растительное

Муку стоит просеять дважды, добавить две ложки сахара и чайную ложку соли.

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Яйца предварительно взбить и добавить к муке.

Добавить 200 мл молока комнатной температуры и замесить тесто на блинчики.

Добавить в тесто на блинчики 2 столовые ложки растительного масла, перемешать и оставить на 10 минут тесто.

Разогреть сковороду и выпекать блины с каждой стороны по 2 минуты.

У вас должно получиться 12 блинчиков.

В это время моем и чистим грибы, обжариваем до золотистого цвета.

Натереть сыр на крупной терке.

Форму для обычного пирога смазать сливочным маслом.

Выкладываем первый блин, немного сыра и грибов.

Так должно получится 7-8 слоем.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Смешать 1 яйцо и немного молока, залить блинный торт смесью и добавить 2 кусочка сливочного масла.

Выпекать блинный торт 25 минут.

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