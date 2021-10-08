Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут

Вкусный ролл из лаваша / mnogoigr96.ru

Утром всегда хочется съесть легкую и вкусную еду, которую можно быстро приготовить и получить пользу для организма.

Такой рецепт вкусного завтрака станет одним из ваших любимых.

Главред расскажет вкусный рецепт роллов в лаваше с лососем.

Роллы в лаваше - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш тонкий - 2 штуки.

Лосось - 200-220 грамм.

Сливочный сыр филадельфия - 2 столовые ложки.

Авокадо и огурец - 1 штука.

Зелень - по вкусу.

Готовим завтрак. Лаваш хорошо смазываем сливочным сыром филадельфия.

Реклама

Моем авокадо и огурец. Нарезаем тоненькими пластинками или брусочками.

Лосось также нарезаем ломтиками.

Выкладываем на лаваш авокадо, далее огурец и ломтики лосося.

Все скручиваем в трубочку и красиво нарезаем ролл с лососем порционно.

Такие роллы можно готовить не только на завтрак, но и подавать в виде закуски.