Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут

Предлагаем вам приготовить быстрый рецепт роллов в лаваше с лососем.
Утром всегда хочется съесть легкую и вкусную еду, которую можно быстро приготовить и получить пользу для организма.
Такой рецепт вкусного завтрака станет одним из ваших любимых.
Главред расскажет вкусный рецепт роллов в лаваше с лососем.
Роллы в лаваше - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш тонкий - 2 штуки.
- Лосось - 200-220 грамм.
- Сливочный сыр филадельфия - 2 столовые ложки.
- Авокадо и огурец - 1 штука.
- Зелень - по вкусу.
Готовим завтрак. Лаваш хорошо смазываем сливочным сыром филадельфия.
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Моем авокадо и огурец. Нарезаем тоненькими пластинками или брусочками.
Лосось также нарезаем ломтиками.
Выкладываем на лаваш авокадо, далее огурец и ломтики лосося.
Все скручиваем в трубочку и красиво нарезаем ролл с лососем порционно.
Такие роллы можно готовить не только на завтрак, но и подавать в виде закуски.
Автор: Мария Тупик