Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкция

Любимое блюдо нового короля Великобритании Чарльза ІІІ вкуснейшие запеченные яйца под сырной шубкой.
Такой рецепт завтрака, который готовят королю очень часто, вкусный и простой.
Запеченные яйца приготовить всего за 10 минут.
Завтрак за 10 минут - яйца с сыром в духовке рецепт
Вам понадобится:
- Горшочки для запекания - 4 шт
- Сметана - 2 столовые ложки
- Сыр твердый - 50 гр
- Пармезан - 20 гр
- Соль, перец
Горшочки смазать сливочным или оливковым маслом.
В каждый горшочек положить 0,5 столовой ложки сметаны.
Разбить по 1 яйцу в форму для выпекания яичницы.
Солим и добавляем по вкусу перец в яичницу.
Сыр натереть на крупной терке и полностью покрыть яйцо.
Наверх немного добавить Пармезана для вкусу.
Духовку нужно разогреть от 180 до 200 градусов.
Выпекать королевский завтрак примерно 10 минут.
Также в рецепт можно добавить шпинат, зелень, ветчину.
Смотрите видео, как готовить любимый завтрак Чарльза ІІІ - яичница в духовке под сырной шубкой.
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