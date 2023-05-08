Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкция

Королевский завтрак, который обожает Чарльз ІІІ. Невероятно вкусная яичница в духовке с сыром.

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Любимый рецепт завтрака короля Чарльза / ua.depositphotos.com

Любимое блюдо нового короля Великобритании Чарльза ІІІ вкуснейшие запеченные яйца под сырной шубкой.

Такой рецепт завтрака, который готовят королю очень часто, вкусный и простой.

Запеченные яйца приготовить всего за 10 минут.

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Завтрак за 10 минут - яйца с сыром в духовке рецепт

Как готовить королевский завтрак запеченные яйца с сыром рецепт / скриншот

Вам понадобится:

Горшочки для запекания - 4 шт

Сметана - 2 столовые ложки

Сыр твердый - 50 гр

Пармезан - 20 гр

Соль, перец

Горшочки смазать сливочным или оливковым маслом.

В каждый горшочек положить 0,5 столовой ложки сметаны.

Разбить по 1 яйцу в форму для выпекания яичницы.

Солим и добавляем по вкусу перец в яичницу.

Сыр натереть на крупной терке и полностью покрыть яйцо.

Наверх немного добавить Пармезана для вкусу.

Духовку нужно разогреть от 180 до 200 градусов.

Выпекать королевский завтрак примерно 10 минут.

Также в рецепт можно добавить шпинат, зелень, ветчину.

Смотрите видео, как готовить любимый завтрак Чарльза ІІІ - яичница в духовке под сырной шубкой.

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