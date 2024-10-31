Супервлажный пирог с грушами - вкуснее не придумаешь

Вы узнаете:
- Как узнать готов ли манник
- Сколько времени его выпекать
Предлагаем вам рецепт идеальной осенней выпечки, с которой справится любая хозяйка. Манник с грушами готовится легко и быстро, а на вкус получается изумительно вкусным.
Кстати, nata.cooking отмечает, что готовность манника можно проверить деревянной палочкой, она должна быть сухой.
Манник с грушами – рецепт
Ингредиенты:
- 230 г манной крупы
- 250 мл кефира
- 60 г сливочного масла
- 140 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 2 яйца
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 2 груши
Манную крупу залейте кефиром и оставьте набухать на 30 минут.
Отдельно взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
Добавьте к яйцам подготовленную манную крупу, влейте растопленное сливочное масло и разрыхлитель. Все аккуратно перемешайте.
Одну грушу натрите на крупной терке, вторую нарежьте слайсами.
Натертую грушу добавьте в тесто, перемешайте.
Форму застелите пергаментом, вылейте туда тесто. Нарезанную грушу выложите на тесто.
Выпекайте манник при температуре 180 градусов один час.
Украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить манник с грушами:
Кто такая nata.cooking?
nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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