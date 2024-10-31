Супервлажный пирог с грушами - вкуснее не придумаешь

Рецепт невероятного манника с грушами.

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Манник с грушами - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Вы узнаете:

Как узнать готов ли манник

Сколько времени его выпекать

Предлагаем вам рецепт идеальной осенней выпечки, с которой справится любая хозяйка. Манник с грушами готовится легко и быстро, а на вкус получается изумительно вкусным.

Кстати, nata.cooking отмечает, что готовность манника можно проверить деревянной палочкой, она должна быть сухой.

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Манник с грушами – рецепт

Ингредиенты:

230 г манной крупы

250 мл кефира

60 г сливочного масла

140 г сахара

10 г ванильного сахара

2 яйца

1,5 ч. л. разрыхлителя

2 груши

Манную крупу залейте кефиром и оставьте набухать на 30 минут.

Отдельно взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.

Добавьте к яйцам подготовленную манную крупу, влейте растопленное сливочное масло и разрыхлитель. Все аккуратно перемешайте.

Одну грушу натрите на крупной терке, вторую нарежьте слайсами.

Натертую грушу добавьте в тесто, перемешайте.

Форму застелите пергаментом, вылейте туда тесто. Нарезанную грушу выложите на тесто.

Выпекайте манник при температуре 180 градусов один час.

Украсьте по своему вкусу. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить манник с грушами:

Кто такая nata.cooking? nata.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На nata.cooking подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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