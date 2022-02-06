Удивительные сырные блинчики с секретной начинкой: восхитительный рецепт на Масленицу 2022

Как приготовить вкусные и простые блинчики с сыром на Масленицу.
Любимый праздник Масленица-2022 совсем скоро, а подготовка к веселью начинается заранее. Каждая хозяйка печет блины по своему рецепту, но есть множество вкусных и полезных закусок из блинчиков, которые точно вам понравятся.
Мы расскажем удивительно вкусный и простой рецепт сырных блинчиков с зеленью. Восхитительная закуска на Масленицу, которая моментально разлетается с тарелок.
Всего 20 минут вашего времени и сырные блинчики готовы.
Сырные блинчики с зеленью - рецепт
Вам понадобится:
- Молоко теплое - 200 мл
- Мука - 1 стакан
- Сыр твердый - 200 грамм
- Яйца - 2 штуки
- Сахар, соль - на глаз
- Разрыхлитель
- Масло для жарки
- Укроп, петрушка - 100 грамм
Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Можно измельчить блендером.
Сыр стоит брать твердый. Натереть на мелкой терке, можно добавить для вкуса Пармезан.
Муку хорошо просеять.
Яйца в кухонном комбайне взбить с солью и двумя ложками сахара.
Постепенно добавить молоко и муку.
Тесто получается немного жидковатое.
Высыпать весь сыр и зелень, все хорошо перемешать и дать постоять 10 минут.
Перед жаркой налить тесто для сырных блинчиков масло и перемешать.
Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и жарить с каждой стороны по 1 минуте.
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