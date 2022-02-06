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Удивительные сырные блинчики с секретной начинкой: восхитительный рецепт на Масленицу 2022

6 февраля 2022, 22:11

Как приготовить вкусные и простые блинчики с сыром на Масленицу.

блины
Блины с зеленью на Масленицу 2022 / vilkin.pro

Любимый праздник Масленица-2022 совсем скоро, а подготовка к веселью начинается заранее. Каждая хозяйка печет блины по своему рецепту, но есть множество вкусных и полезных закусок из блинчиков, которые точно вам понравятся.

Мы расскажем удивительно вкусный и простой рецепт сырных блинчиков с зеленью. Восхитительная закуска на Масленицу, которая моментально разлетается с тарелок.

Всего 20 минут вашего времени и сырные блинчики готовы.

Сырные блинчики с зеленью - рецепт

Вам понадобится:

  • Молоко теплое - 200 мл
  • Мука - 1 стакан
  • Сыр твердый - 200 грамм
  • Яйца - 2 штуки
  • Сахар, соль - на глаз
  • Разрыхлитель
  • Масло для жарки
  • Укроп, петрушка - 100 грамм

Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Можно измельчить блендером.

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Сыр стоит брать твердый. Натереть на мелкой терке, можно добавить для вкуса Пармезан.

Муку хорошо просеять.

Яйца в кухонном комбайне взбить с солью и двумя ложками сахара.

Постепенно добавить молоко и муку.

Тесто получается немного жидковатое.

Высыпать весь сыр и зелень, все хорошо перемешать и дать постоять 10 минут.

Перед жаркой налить тесто для сырных блинчиков масло и перемешать.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и жарить с каждой стороны по 1 минуте.

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рецепт Масленица 2022
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