Удивительные сырные блинчики с секретной начинкой: восхитительный рецепт на Масленицу 2022

Блины с зеленью на Масленицу 2022 / vilkin.pro

Любимый праздник Масленица-2022 совсем скоро, а подготовка к веселью начинается заранее. Каждая хозяйка печет блины по своему рецепту, но есть множество вкусных и полезных закусок из блинчиков, которые точно вам понравятся.

Мы расскажем удивительно вкусный и простой рецепт сырных блинчиков с зеленью. Восхитительная закуска на Масленицу, которая моментально разлетается с тарелок.

Всего 20 минут вашего времени и сырные блинчики готовы.

Сырные блинчики с зеленью - рецепт

Вам понадобится:

Молоко теплое - 200 мл

Мука - 1 стакан

Сыр твердый - 200 грамм

Яйца - 2 штуки

Сахар, соль - на глаз

Разрыхлитель

Масло для жарки

Укроп, петрушка - 100 грамм

Укроп и петрушку помыть и мелко порубить. Можно измельчить блендером.

Реклама

Сыр стоит брать твердый. Натереть на мелкой терке, можно добавить для вкуса Пармезан.

Муку хорошо просеять.

Яйца в кухонном комбайне взбить с солью и двумя ложками сахара.

Постепенно добавить молоко и муку.

Тесто получается немного жидковатое.

Высыпать весь сыр и зелень, все хорошо перемешать и дать постоять 10 минут.

Перед жаркой налить тесто для сырных блинчиков масло и перемешать.

Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и жарить с каждой стороны по 1 минуте.

Читайте также: