287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

Более 10 лет продолжается увлекательное путешествие Дмитрия Комарова и его операторов навстречу настоящим приключениям.

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Миру наизнанку с Дмитрием Комаровым 13 лет / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Сегодня авторской программе Дмитрия Комарова Мир наизнанку исполняется 13 лет. 11 декабря 2010 года в эфир вышел первый пилотный выпуск от тогда еще молодого журналиста Дмитрия, не имевшего никакого опыта в тележурналистике.

Этот выпуск положил начало более чем десятилетнему путешествию, в котором было разное: рискованные восхождения на одни из самых высоких вершин мира, интервью с наркобаронами и главарями мафии якудза, самая необычная еда, которую только можно вообразить, поиски диких племен в джунглях, эксклюзивные репортажи об исчезающих профессиях, шокирующие традиции и ритуалы шаманов, а еще - много теплых, искренних историй обычных людей по всему миру.

За эти 13 лет вышло 15 сезонов Мира наизнанку. В этом году Дмитрий Комаров порадовал зрителей премьерой цикла о настоящем Украины. В эфир уже вышло 4 выпуска, а новые можно посмотреть каждую пятницу в 20:30 на 1+1 Украина.

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Миру наизнанку с Дмитрием Комаровым 13 лет / Пресс-служба

Также за это время Дмитрий Комаров с командой Мира наизнанку создал ряд других проектов, среди которых как исследовательские и познавательные, так и документальные авторские работы. Их количество впечатляет - 287 выпусков за 13 лет!

Чтобы понять масштаб отснятого - если суммировать расстояния всех маршрутов команды Мира наизнанку, то получится, что они могли бы обогнуть Землю по экватору около 17 раз, а это более 680 тысяч километров!

Миру наизнанку с Дмитрием Комаровым 13 лет / Пресс-служба

Кстати, "Миру наизнанку. Украина" предшествовала программа "Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым", главной целью которой стало раскрытие туристического потенциала Украины. После выхода проекта многие локации Украины сообщали о росте количества туристов в них в несколько раз.

С 24.02.22 Дмитрий Комаров снимает репортажи исключительно в Украине и не выезжал за границу.

Самой известной работой этого периода стал документальный фильм "Год", который вызвал резонанс не только в Украине, но и за рубежом. Его цитировали самые известные и авторитетные издания мира, а видео было переведено на французский, испанский, португальский и английский языки.

Миру наизнанку с Дмитрием Комаровым 13 лет / Пресс-служба

Дальше был цикл "Год. За кадром", куда вошли эксклюзивные интервью с военно-политическим командованием. А этой осенью вышли еще две авторские работы журналиста - "Год. Харьковщина" и "Год. Херсон", посвященные годовщине Харьковского контрнаступления и освобождению Херсона и Правобережной Херсонщины.

За 13 лет произошло действительно многое, но есть то, что остается неизменным: нетипичные темы, о которых не снимают никакие СМИ и блогеры, необычные ракурсы на известные события, взгляд изнутри на жизнь простых людей – как в экзотических странах, так и в Украине.

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