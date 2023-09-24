Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерам

Четвертый эпизод европейского, 13 сезона шоу Голос країни, посвященный "слепым прослушиваниям", стал завершающим для первого этапа музыкального проекта. Согласно обновленным правилам, звездные тренеры должны набрать в свои команды по 10 участников.
В команде Юлии Саниной осталось 2 места, у Нади Дорофеевой - 3, у Ивана Клименко и Артема Пивоварова - по 4. Сегодня станет известно, кто будет удостоен чести продолжить борьбу за звание лучшего голоса нашей страны.
Певица и автор песен Изабела Иващенко исполнила песню участника Евровидения-2022 от Великобритании Sam Ryder - Space Man. Виртуозное выступление пришлось по душе всем четырем звездным тренерам, но своим наставником артистка выбрала Артема Пивоварова.
Вокалистка Даяна Оравец вышла на сцену Голосу с собственной версией исполнения песни Shumei и Злата Огневич - Буревіями. Место в свей команде ей с радостью предоставила DOROFEEVA.
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