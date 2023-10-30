Голос країни-13 суперфинал: кто победил в 13 сезоне лучшего вокального шоу страны

Сезон-эксперимент, сезон-испытание, сезон-вызов - 13 сезон лучшего вокального шоу страны Голос країни подошел к концу. Его снимали в рекордно короткие сроки на мощностях польского общественного вещателя в Варшаве.
29 октября состоялся суперфинал шоу Голос країни-13. Звездные тренеры, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA, открывали прямой эфир - вместе с финалистами они исполнили саундтрек 13 сезона.
Затем начался первый этап суперфинала: 8 участников исполнили песни, которые ранее не звучали в этом сезоне. По результатам зрительского голосования дальше пройдут 4 вокалиста с наибольшим количеством голосов. Ими оказались Стася Чабан (команда Ивана Клименко), Кристина Старикова (команда Юлии Саниной), Юрий Городецкий (команда DOROFEEVA) и PTASHKIN (команда Артема Пивоварова).
Второй этап крайне волнительный и для звездных тренеров, и для их подопечных, ведь они впервые выйдут на сцену, как равные, как дуэт. Из четырех финалистов зрители отобрали двоих счастливчиков, которые сразились в третьем этапе за звание голоса нашей страны. Это Юрий Городецкий (команда DOROFEEVA) и PTASHKIN (команда Артема Пивоварова).
Они исполнили песни, которыми когда-то покорили своих звездных тренеров - треки со слепых прослушиваний. Юрий выступил с песней "Києве мій", а Михаил с авторским треком "Невідомий герой".
По результатам зрительских голосований победителем шоу Голос країни-13 стал PTASHKIN (Михаил Панчишин), член команды Артема Пивоварова.
Напомним, средства, вырученные за время голосования в прямом эфире суперфинала шоу Голос країни-13 будут направлены на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.