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Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

Анна Подгорная
23 ноября 2023, 11:14
Дмитрий Комаров подготовил эксклюзивный репортаж-исследование о гербе Украины. Эти кадры можно увидеть только в "Мире наизнанку. Украина".
Мир наизнанку. Украина-2 выпуск
Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В эту пятницу в 20:30 на 1+1 Украина покажут продолжение сезона Мира наизнанку об Украине. Дмитрий Комаров подготовил особый репортаж-исследование об одном из важнейших символов государства – гербе Украины. В нем покажут эксклюзивные кадры того, как происходило установление трезубца на щит Родины-Мать.

Герб - самый узнаваемый символ Украины. Мы видим его каждый день на денежных купюрах и просто вокруг. Но что он значит и откуда происходит? Дмитрий Комаров пообщался с ведущими историками и совершил собственное исследование, чтобы раскрыть тайны этого древнего символа. Этот репортаж покажут в новом выпуске Мира наизнанку уже в эту пятницу.

Также Дмитрий Комаров откроет закулисье важного исторического события, за которым совсем недавно следила вся страна, – установление Герба на щит монумента Родина-мать.

видео дня

Команда проекта стала единственной съемочной группой, которая на высоте наблюдала этот процесс – непосредственно из люльки промышленных альпинистов.

Мир наизнанку. Украина-2 выпуск
Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск / Пресс-служба

Дмитрий Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым не просто сняли, как происходил монтаж, но и следили за каждым этапом этого грандиозного события – от проектирования Герба до последнего сварочного шва и щите монумента. Команда практически стала участниками процесса. Так, Дмитрию Комарову выпала особая честь собственноручно сделать частичку сварочного шва на гербе.

В лучших традициях Мира наизнанку, в выпуске покажут взгляд на известное событие с нетипичного ракурса. Дмитрий Комаров побывает на самой высокой точке монумента – щите, который достигает 92 метров, покажет, как выглядит Родина-Мать изнутри и расскажет, почему установку Герба вполне могли отменить.

Мир наизнанку. Украина-2 выпуск
Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск / Пресс-служба

Какое сакральное значение имеет Герб? Откуда он? Как случилось, что именно этот символ получил статус символа Украины, а не другой? А также эксклюзивный репортаж об установке Герба на самый известный монумент страны - смотрите во втором выпуске "Мир наизнанку. Украина" в пятницу, 24 ноября в 20:30 на 1+1 Украина.

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