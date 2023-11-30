Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск: Комаров покажет цену хлеба с заминированных полей

Команда примет участие в секретных испытаниях нового украинского разминировщика, который может ускорить темпы очистки страны от мин.

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Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

1 декабря в 20:30 на канале 1+1 Украина выйдет третий выпуск исследовательского проекта "Мир наизнанку. Украина". Новый репортаж Дмитрия Комарова - это взгляд изнутри на то, что стоит за обычной буханкой украинского хлеба сегодня.

"Я несколько месяцев изучал, как профессионалы и любители разминируют земли, ежедневно рискуя погибнуть. И понял, насколько бесценным сегодня стало все, что дают нам разминированные поля, и над чем работают фермеры. Попробуйте подумать об этом, когда покупаете буханку хлеба. А может она сделана именно из той муки, ради которой разминировали поле. А может именно ради этой муки кто-то травмировался или даже погиб", – отметил Дмитрий Комаров.

Сегодня треть Украины засеяна взрывчаткой, а работа простого фермера стала смертельно опасной. Умельцы создают собственные изобретения из подручных средств, которые помогают разминировать поля и спасать жизни и технику. Порой, их достижения поражают: украинскими полями ездят тракторы без водителей, а на полигонах испытывают новейшие достижения, которые могут ускорить темпы разминирования страны на годы.

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Команда "Мира наизнанку" первой воочию увидела секретные испытания уникальной машины, которую разработали украинские аграрии. Это не просто любительское изобретение. Машина разработана на заказ ГСЧС с учетом опыта аграриев. Пройдет ли изобретение тест на прочность, наехав на настоящую боевую мину, покажут в новом репортаже.

Кроме того, Дмитрий Комаров испытает на себе работу сапера.

Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск / Пресс-служба

Прослеживая путь хлеба от зерна в поле к столу украинцев, Дмитрий Комаров отправится в Славутич. Весной 2022 город-спутник Чернобыльской АЭС пережил оккупацию и блокаду, а его жители оказались на грани голода. Вместе с Дмитрием, они воссоздадут рецепт хлеба блокадного Славутича - из муки для свиней, соли для посыпки дорог и пивом вместо дрожжей.

Смотрите третий выпуск "Мира наизнанку. Украина" в пятницу, 1 декабря, в 20:30 на 1+1 Украина.

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