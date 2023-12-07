Мир наизнанку. Украина - 4 выпуск: Комаров покажет, как потепление климата влияет на Украину

Где в Украине обитают африканские птицы, и почему Черниговщина и Черкасчина напомнили Дмитрию Комарову бразильские пейзажи - уже в новом эпизоде.

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Мир наизнанку. Украина - 4 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

На 1+1 Украина продолжается премьера нового сезона Мира наизнанку об Украине. Завтра в 20:30 в новом выпуске покажут репортаж Дмитрия Комарова о том, как потепление влияет на жизнь простых украинцев.

2023 год побил десятки температурных рекордов и вероятно станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Изменения климата неизбежно испытывают на себе простые люди - особенно в деревнях, где жизнь больше всего зависит от природы.

Весной 2023 года в Украине состоялось одно из самых масштабных наводнений. Реки вышли из берегов и затопили 8 областей. В некоторых селах вода поднялась на полтора метра, превратив дороги в маршруты для лодок, погреба – в колодцы, а огороды – в пруды с рыбой.

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В пик весеннего половодья Дмитрий Комаров с командой побывал на Черниговщине и Черкасчине, чтобы узнать, как люди справляются со стихией.

"Похожие пейзажи мы видели в Бразилии, когда Амазонка разлилась и затопила огромные территории. Но там люди привыкли к этому и строят дома на высоких сваях. Для большинства украинцев наводнение было неожиданным. Но наши люди поражают изобретательностью, искренностью и оптимизмом. Они ловят рыбу просто у себя на огороде, на самодельных лодках плавают в гости, помогают друг другу", - говорит Дмитрий Комаров.

В выпуске журналист развенчает популярные мифы относительно наводнения весной 2023 года и покажет эксклюзивные кадры с дамбы Киевской ГЭС. Что это было на самом деле - стихия или военный замысел? Об этом - в новом выпуске "Мира наизнанку. Украина".

Мир наизнанку. Украина - 4 выпуск / Пресс-служба

Но не везде люди смогли справиться с вызовами природы. В Украине существуют населенные пункты, в которых просто невозможно жить. Где находится одно из самых труднодоступных сел и почему люди возвращают туда только раз в год, Дмитрий Комаров выяснит в экспедиции карпатским высокогорьем.

Природа приносит не только разрушения. Благодаря потеплению в этом году в Украине произошло настоящее чудо, которое привлекло внимание ученых. Впервые в Национальном природном парке Тузловские лиманы родились розовые фламинго. Птицы, которые обычно живут в Африке и Азии, выбрали Украину для гнездования и вывели здесь почти 200 птенцов, несмотря на обстрелы. Такого в истории еще не было.

Дмитрий Комаров превратится в загонщика птиц и лично установит кольцо на лапку первого официально рожденного в Украине фламинго. Эта процедура вполне безопасна для птиц и помогает ученым исследовать и оберегать их популяцию.

Новый выпуск "Мира наизнанку. Украина" смотрите завтра в 20:30 на 1+1 Украина.

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