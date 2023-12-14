Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск: Комаров покажет восстановление энергетической инфраструктуры и ветровую электростанцию ​​изнутри

Дмитрий Комаров эксклюзивно покажет застройки энергетической системы Украины и побывает на первой ветровой электростанции, построенной во время войны.

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Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

На 1+1 Украина продолжается премьера сезона Мира наизнанку об Украине. Уже в эту пятницу, 15 декабря, в 20:30 выйдет новый выпуск, в котором покажут репортаж Дмитрия Комарова о работе украинских энергетиков в Донецкой области во время войны и откроют закулисье энергосистемы Украины.

С начала полномасштабного вторжения Россия массово атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Каждый украинец почувствовал на себе последствия этого прошлой зимой: отсутствие воды, света и тепла. Но как устроена энергетическая система Украины? Как энергетики возвращают свет и тепло в дома украинцев?

В своем репортаже Дмитрий Комаров покажет изнутри работу энергетиков и узнает то, что обычно остается за кадром. Журналист пообщается с людьми, которые до последнего поддерживали энергоснабжение в Бахмуте, а сегодня ежедневно рискуют жизнью, восстанавливая пункты распределения электроэнергии после попадания вражеских снарядов в Донецкой области.

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"Мы не обращаем внимания, когда нажимаем на выключатель света дома, пока он есть.Я считаю, что каждый украинец, должен помнить о том, что в эту секунду на сотнях объектов идут ремонтные работы, несмотря на снег и мороз. За каждой включаемой лампочкой стоит огромная и самоотверженная работа энергетиков, а также большие риски. Мы должны помнить об этом и быть благодарными", - сказал Дмитрий Комаров.

Какой ценой энергетикам удалось удержать энергосистему Украины прошлой зимой? Как они работают сегодня? Какой путь проходит уголь прежде, чем превращается в свет или тепло в домах? Все это - в новом выпуске.

Несмотря на войну украинцы продолжают делать масштабные проекты. Дмитрий Комаров побывает на первой в Украине ветроэлектростанции, которая строится во время войны. Он не только узнает, как развивается зеленая энергетика страны, но и побывает внутри и на самой верхушке 125-метрового ветряка. Эти кадры можно будет увидеть только в Мире наизнанку.

Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск / Пресс-служба

Не пропустите истории о сильных и несокрушимых духом украинцах, которые не перестают бороться уже в эту пятницу, 15 декабря, в 20:30 на 1+1 Украина.

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