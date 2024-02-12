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На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

Анна Подгорная
12 февраля 2024, 15:55
Еще больше звезд, проникновенных историй и эксклюзивных признаний уже в считанные дни на ТЕТ.
Ближе к звездам на ТЕТ
Ближче до зірок на ТЕТ - весенняя премьера / Пресс-служба

В новом весеннем сезоне зрителей телеканала ТЕТ ждет еще больше премьер, которые соберут перед экранами целые семьи. Самая звездная из них - новый сезон проекта "Ближче до зірок". Еженедельный тележурнал, с которым герои первых светских полос будут становиться ближе.

Уже с 18 февраля главные и неизменные проводники в звездный мир Никита Добрынин и Натали Солоник еженедельно будут делиться новостями об актуальных событиях из жизни украинских и зарубежных знаменитостей.

В неожиданно откровенных сюжетах, горячих дайджестах и эксклюзивных интервью они будут раскрываться сами и открывать стране свои отношения, дома, планы и мечты. В "Ближче до зірок" истории, которые вдохновляют и влюбляют, искренние звездные признания, о которых будет говорить вся страна.

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С премьерным выпуском проекта "Ближче до зірок" вы заглянете за кулисы громкого допремьерного показа документальной ленты Алана Бадоева "Довга доба", а также позавтракаете с Илоной Гвоздевой в ее новом загородном доме и узнаете, чем сейчас живет звездная украинская танцовщица.

Каждое воскресенье вдохновляйтесь актуальными новостями звездной жизни и светите ярко вместе с героями программы "Ближче до зірок".

Не пропустите долгожданную премьеру 18 февраля в 9:00 на влюбленном в жизнь ТЕТ.

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