Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая не раскрывает личности своего мужчины, рассказала, делал ли он ей предложение.
В эфире шоу ВінВона звезда телеэкранов рассказала, что официального предложение возлюбленный ей не делал. Однако желание жениться выражал.
"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот этого момента не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", - отметила Матвеева.видео дня
Телеведущая нормально относится к гражданскому браку. По ее словам, штамп в паспорте кардинально меняет цену выхода из отношений.
"Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", - подчеркнула Надежда Матвеева.
Напомним, телеведущая Надежда Матвеева рассказала про свою вторую половину. У них с бойфрендом разница в 20 лет. За время сложных испытаний они стали близкими людьми.
Ранее Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество. В частности, она рассказала, как ей однажды подарили в праздник обручальное кольцо.
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