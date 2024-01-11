Надежда Матвеева рассказала, делал ли ей предложение молодой бойфренд

Известная ведущая Надежда Матвеева не раскрывает отношения на публику и скрывает личность своего бойфренда. Но иногда рассказывает об их романе.

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Надежда Матвеева спокойно относится к гражданскому браку / Скриншот YouTube

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая не раскрывает личности своего мужчины, рассказала, делал ли он ей предложение.

В эфире шоу ВінВона звезда телеэкранов рассказала, что официального предложение возлюбленный ей не делал. Однако желание жениться выражал.

"Договоренности в процессе формирования, как я чувствую. Не предложение было, а вот такое: "Я чувствую, что я хочу на тебе жениться". Ну оригинальное предложение. Вот этот момент был. А потом мы живем вместе, этим наслаждаемся. А вот этого момента не происходит. Но я к этому спокойно отношусь", - отметила Матвеева. видео дня

Телеведущая нормально относится к гражданскому браку. По ее словам, штамп в паспорте кардинально меняет цену выхода из отношений.

"Сколько бы ни продолжались отношения, если вы холосты, то легче из этого выйти", - подчеркнула Надежда Матвеева.

Напомним, телеведущая Надежда Матвеева рассказала про свою вторую половину. У них с бойфрендом разница в 20 лет. За время сложных испытаний они стали близкими людьми.

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