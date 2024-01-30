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С Мишиной и новыми капитанами: ТЕТ готовит новый сезон большого шоу "Я люблю Україну"

Анна Подгорная
30 января 2024, 15:58
Телеканал ТЕТ готов влюблять в Украину снова и снова. Ждите премьеру третьего сезона уже скоро.
ТЕТ объявил о премьере нового сезона шоу Я люблю Украину
ТЕТ объявил о премьере нового сезона шоу "Я люблю Україну" / instagram.com/tet_tv

Уже этой весной зрителей ждет третья большая премьера шоу для всей семьи "Я люблю Україну". Новый сезон звездных соревнований с обновленным составом капитанов.

В течение двух сезонов зрители познавали Украину вместе с Владимиром Дантесом и Юрием Ткачом. Непревзойденным тандемом, который успел полюбиться тысячам украинцев и разделить поклонников проекта на два фан-клуба - "дантесовцев" и "ткачевцев". Однако в третьем сезоне шоу "Я люблю Україну" нас ждет обновленный и не менее влюбленный в Украину состав капитанов.

Безоговорочный украинский хитмейкер Владимир Дантес в течение двух сезонов проекта "прокачался" так, что отгадает любую песню задом наперед, отличит выдумки продюсеров от реальных исторических фактов, составит миллион анаграмм и даже проведет в студии физический эксперимент. Об Украине он знает все и даже больше. Поэтому весной в дружеском поединке с Юрием Ткачом сойдется новый капитан, имя которого станет известно совсем скоро. А вот ведущей самой популярной украинской викторины неизменно останется очаровательная актриса Ксения Мишина.

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В новом сезоне шоу "Я люблю Україну" зрителей ждут самые патриотичные звездные соревнования, зажигательные раунды, хитовые музыкальные паузы, невероятные факты, которые откроют Украину и ее удивительных людей по-новому, а также конкурсы, на которые невозможно насмотреться. Еженедельно самые популярные украинские знаменитости - актеры, певцы, ведущие, спортсмены, юмористы и лидеры мнений - будут мериться знаниями о культуре, политике, языке, истории, традициях и выдающихся личностях нашей непокоренной страны.

Встречайте весну на ТЕТ и познавайте Украину вместе с теми кто, вдохновляет, удивляет, объединяет, восхищает и вселяет веру в победу. Смотрите новый сезон шоу для всей семьи "Я люблю Україну" с новым капитаном и новыми звездными участниками.

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