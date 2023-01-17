Сніданок з 1+1 рассказали героическую историю спасения ребенка из дома в Днепре, куда попала ракета

Украинский тренер подчинился инстинктам, и бросился на спасение подопечных.

Сніданок з 1+1 - Юрий Васецкий рассказал, как спасал людей из дома в Днепре / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов 1+1 Украина и ТЕТ продолжает рассказывать украинцам оперативные новости о стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такое важное для страны время проект остается точкой опоры для каждого украинца и теперь выходит ежедневно с 7:00 до 11:00.

Сегодня в эфир Сніданку з 1+1 посетил тренер по украинскому виду единоборств под названием "хортинг" Юрий Васецкий, который героически спас своего ученика и еще нескольких человек в доме в Днепре, куда на днях попала российская ракета.

Мужчина рассказал, что в первые минуты большой трагедии он находился в 250 метрах от дома и сразу же побежал на помощь. Он говорит, что в том доме проживал его ученик и коллега.

"Не знаю, как объяснить этот поступок. В тот момент мы только закончили оздоровительное мероприятие нашего клуба и были на бульваре. В тот момент, когда все родители забрали своих детей из нашего заведения, раздался взрыв. Это был настоящий шок, от такого громкого взрыва мы очень испугались, ведь находились в 250 метрах от эпицентра. Мы видели, как летят обломки, как куски бетона вместе с арматурой отлетели к самому Днепру. Я сразу вспомнил, что в этом доме живет моя сотрудница по имени Алла и ученик, который тренировался у нас до полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. С тех пор из соображений безопасности мы отменили групповые занятия. Он тренировался у нас очень долго, мать всегда ездила на соревнования в качестве врача, мы знаем, что мама воспитывает сына одна", - говорит Юрий.

Юрий несмотря на опасность обвалов все же решился подняться на третий этаж ради спасения своего подопечного.

"Это был кошмар, ведь это очень большой дом, в котором просто появилась дыра. Я позвонил Надежде, матери ученика и говорю: Ты дома? Она ответила: Я нет, а вот Ростик дома. После этого я уже ничего не слышал. Во время этой трагедии все люди были очень сплоченные, кто-то передвигал машины, которые были припаркованы возле дома, кто-то помогал людям, которых ранило обломками здания. Не знаю, что мной руководило, но помня, где они живут, я сразу забежал в дом. Они проживали на 3 этаже и Ростику на самом деле очень повезло, ведь подъезд был разрушен до основания. Я забрался на козырек поликлиники, которая была на первом этаже и увидел, что на втором этаже есть антивандальная решетка. Когда я приблизился к ней то увидел, что там находится мать с маленьким ребенком. Мы с ребятами вырвали решетку и эвакуировали малыша и мать. Далее я этой решеткой пользовался, как лестницей, так и добрался на третий этаж", - говорит Юрий Васецкий.

Мужчина говорит, что чудом парню удалось остаться невредимым, ведь пол квартиры был уничтожен полностью.

"Ростик - очень самостоятельный ребенок. Их квартира сложилась как карточный домик, но из-за того, что стены попадали друг на друга там появилось пространство и он выжил. Я схватил Ростика за верхнюю одежду, передал ребятам и они его спустили вниз. Их кухня была разрушена до основания, осталась только гостиная. Из информации матери с парнем все в норме. Есть какие-то синяки, но не критично. Он был в шоке, но не плакал и не кричал, а все время пытался говорить. Рассказывал о своей собаке и коте по имени Беляш, которые остались дома. По состоянию на вчера собаку удалось спасти, а кот сидит на балконе и не идет на руки к спасателям", - говорит мужчина.

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