Суперфинал Голосу країни-13: где смотреть прямой эфир и как голосовать за участников

Все вырученные средства от голосования в финале 13 сезона шоу Голос країни будут направлены на благотворительность.

https://glavred.info/show/superfinal-golosu-krajini-13-gde-smotret-pryamoy-efir-i-kak-golosovat-za-uchastnikov-10511212.html Ссылка скопирована

Суперфинал Голосу країни-13 - где смотреть в прямом эфире / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданный суперфинал европейского сезона Голосу країни. Прямой эфир состоится из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

В этом году тренерами Голосу країни стали суперзвезды украинской сцены Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA. Весь сезон они делились наставлениями и советами с будущими звездами украинской сцены.

В день суперфинала, 29 октября, Киевстар ТВ откроет бесплатный доступ к телеканалу 1+1 Украина на своей ОТТ-платформе, поэтому Голос країни можно будет посмотреть бесплатно на территории Украины и Польши при условии регистрации по ссылке.

видео дня

Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами: в приложениях Киевстар ТВ и 1+1 видео, либо отправив смс по номеру телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника, либо позвонив по номеру 09009000 добавив в конце номер любимого участника. Стоимость смс-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. Услуга доступна абонентам, достигшим совершеннолетия. Заграницей будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона, звонки и смс доступны только с территории Украины.

Стоимость одного Суперголоса в приложениях Киевстар и 1+1 Video – 49 гривен, что равно 7 смс или телефонным звонкам. Каждый украинец сможет отдать не более 50 Суперголосов за одного участника.

Все вырученные средства будут направлены на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Напомним, на прошлой неделе благодаря "кроссбатлам" определились суперфиналисты 13 сезона Голосу країни. Так, за звание главного вокалиста страны будут бороться 8 участников. Из-за измененных правил в этом сезоне в командах тренеров оказалось разное количество вокалистов. За победу в команде Артема Пивоварова будет бороться ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin. В команде Юлии Саниной сразу 3 участника будут пытаться стать Голосом країни: самый молодой участник этого сезона 16 летний Владислав Пелых, певица Кристина Старикова, которая живет в 60 км от линии фронта, и украинка Галина Печенижская, которая в Германии создала собственный хор. За победу в команде Ивана Клименко будет соревноваться фольклористка Стася Чабан, а в команде DOROFEEVA военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Кто из участников станет победителем 13 сезона, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Где смотреть Голос країни-13:

Прямой эфир в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на Киевстар ТВ, Megogo (на территории Украины). На территории Польши прямая трансляция будет доступна на Киевстар ТВ и Belsat.

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, 1+1 video, Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.