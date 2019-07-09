Реал взял на предсезонные сборы украинского вратаря

Лунина взяли на сборы в Северную Америку / FC Real Madrid

Мадридский Реал на официальном сайте опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке.

Одним из игроков, который имеет шансы сыграть на полях США и Канады является украинский вратарь Андрей Лунин. Напомним, в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за Леганес.

В туре по Северной Америке Реал сыграет с мюнхенской Баварией (21 июля), лондонским Арсеналом (24 июля) и мадридским Атлетико (27 июля).

Список футболистов Реала, которые отправились в Северную Америку:

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте;

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго;

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго Гоэс, Лука Йович, Такефуса Кубо.

Напомним, что Андрей Лунин стал лучшим голкипером молодежного ЧМ. Украинская молодежная сборная обыграла Южную Корею со счетом 3:1, и впервые в истории выиграла турнир.