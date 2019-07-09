Реал взял на предсезонные сборы украинского вратаря

9 июля 2019, 17:43

Андрей Лунин отправился с мадридцами на сборы в Северную Америку.

Лунин
Лунина взяли на сборы в Северную Америку / FC Real Madrid

Мадридский Реал на официальном сайте опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке.

Одним из игроков, который имеет шансы сыграть на полях США и Канады является украинский вратарь Андрей Лунин. Напомним, в прошлом сезоне он на правах аренды выступал за Леганес.

В туре по Северной Америке Реал сыграет с мюнхенской Баварией (21 июля), лондонским Арсеналом (24 июля) и мадридским Атлетико (27 июля).

Список футболистов Реала, которые отправились в Северную Америку:

Вратари: Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Андрей Лунин, Диего Альтубе; 

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хави Эрнандес, Адриан де ла Фуэнте; 

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Иско, Хайме Сеоане, Альваро Фидальго; 

Нападающие: Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Эден Азар, Родриго Гоэс, Лука Йович, Такефуса Кубо. 

Напомним, что Андрей Лунин стал лучшим голкипером молодежного ЧМ. Украинская молодежная сборная обыграла Южную Корею со счетом 3:1, и впервые в истории выиграла турнир.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реал Андрей Лунин новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:04
Против владельцев NewsOne завели уголовное дело, Луценко рассказал детали
18:01
"Если пересеку границу с Россией, то сразу стану предателем " - украинский футболист
17:58
"Ничего не вижу": суд определился с приговором Труханову Видео
17:57
"Пусто тут, гоблин Аксёнов ё*нулся": на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму Фото
17:43
Реал взял на предсезонные сборы украинского вратаря
17:32
Зеленский назначил пограничника замглавы внешней разведки
17:29
Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона
17:23
Вместо головы – гиря, отрезаны кисти: на пляж в Крыму прибило изувеченный труп мужчины
17:18
Иловайск: дата выхода и трейлер фильма про войну на Донбассе Видео
16:50
Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона
16:49
"Пиз...": Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в Грузии
16:49
Зеленский сделал серьезное заявление по евробляхах Видео
16:38
Зеленский вернул экс-посла в Беларуси переговорщиком в минскую ТКГ
16:29
В ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными
16:15
"Мразь и подонок": Кадыров пригрозил грузинскому журналисту за маты в адрес Путина Видео
16:08
Кара за непризнание Крыма украинским: Парубий инициировал изменения в Уголовный кодекс
16:04
Появились жуткие подробности хладнокровного убийства матери и двух детей в Скадовске
16:02
"Много чести": Путин прокомментировал матерные оскорбления от грузинского телеведущего Видео
15:48
Победителя Лиги чемпионов ограбили в Лос-Анджелесе
15:28
"Говорят, что взорвалась АЭС": в Ростовской области РФ паника из-за непонятных взрывов
15:28
Детективы НАБУ задержали руководителя Фонда госимущества – СМИ
15:17
Пятеро детей изнасилованы за сутки: в полиции забили на тревогу из-за ужасающей статистики педофилии
15:16
"Фатальная ночь": астролог предупредила об опасности серединной точки коридора затмений Видео
14:56
Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд
14:44
"Жопу целовать, мацать не будут": переговоры чиновников Минобороны о дефектных бронежилетах слили в Сеть Фото Видео
14:32
Беленюк и Верняев пригласили Зеленского на встречу
14:29
"Злобные инвалиды": в Госдуме опустились до оскорблений в адрес Украины и Грузии Видео
14:22
Встреча Зеленского и Путина: Лавров обвинил украинского президента в несерьезности Видео
14:21
"Мне бы хотелось, чтобы он управлял Европой": экс-глава Формулы-1 расхвалил Путина
14:01
"Гей, говоривший под диктовку Саакашвили": В Грузии покатили бочку на обматерившего Путина телеведущего
14:00
У Путина "перевели стрелки" на Украину: не готова к телемосту с Россией Видео
13:58
Медведчук договорился с Порошенко о покупке телеканала Прямой - СМИ
13:39
"Нужен срач": Вятрович своеобразно отреагировал на русский язык шефа Слуги народа
13:34
"На жару не рассчитывайте": синоптик предупредила украинцев об осеннем похолодании Видео
13:30
"Руководство Генка не держит слово": Руслан Малиновский о ситуации с трансфером Видео
13:24
На новой купюре в 1000 гривен Нацбанк использовал ворованный шрифт
13:22
Скандал вокруг телемоста с Россией: у Нацсовета националисты зажгли файеры Видео
13:11
Жесткая конкуренция: продуктовый магазин кандидата в депутаты сожгли на Киевщине Фото
13:07
Затопило все дороги, метро и Белый дом: Вашингтон пострадал от жуткого ливня Видео
13:04
Днепр-1 подписал двух известных футболистов
12:47
Atlas Weekend 2019 бесплатный день: кто выступает и как добраться
12:41
"Называйте меня Питер Македонский": пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко Видео
12:33
На Херсонщине загадочной смертью умерла мать и двое детей: женщину нашли с пакетом на голове
12:33
"Отмыл 300 миллионов": Активы Ленинской кузни заморозят по делу против Порошенко
12:23
"Отправить на скотобойню": политолог рассказал, как наказать Медведчука за историю с телемостом
12:21
Maluma в Киеве вышел с украинским флагом на сцену Видео
12:14
Скандал на саммите Украина-ЕС: Гройсман обвинил Порошенко в "грязных интригах" Видео
12:10
Министр юстиции опростоволосился на дебатах с Тимошенко
12:10
"Трудно работает, но всегда улыбается": Вест Хэм опубликовал видео с тренировки Ярмоленко
11:55
Чемпион мира по плаванию спас тонущего туриста
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять