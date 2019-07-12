"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист

12 июля 2019, 17:06

Хавбек сборной Украины Сергей Рыбалка раскритиковал уровень чемпионата Украины.

Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка / ФФУ

Полузащитник турецкого Сивасспора Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от чемпионата Турции.

"Турецкий чемпионат отличается от украинского тем, что здесь нет команд, которые отбиваются весь матч. Здесь более скоростной футбол, каждая команда старается атаковать, никто не закрывается, меньше тактических перестроений, 5-6 человек бежит в атаку и вообще здесь атака на атаку. Здесь интересный, интенсивный футбол. А еще, конечно же, поля — это большие стадионы, хорошие газоны.

Если оценить чемпионат Турции по десятибалльной шкале, то это 10, а Украина - 5. Здесь полные стадионы, мурашки, адреналин. При такой атмосфере хочется отдавать все силы. 4-5 лет назад в Украине тоже достаточно много людей ходили на футбол. Сейчас же в Украине все очень печально. Должен в Украине настать мир, людям не до футбола. Идет война, должно это все закончиться. А когда закончится, то люди будут более счастливыми и пойдут на стадионы", — сказал Рыбалка в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA. 

 Напомним, что чемпион мира в составе молодежной сборной Украины Андрей Лунин поделился сокровенным - рассказал когда он в последний раз смотрел порнофильм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сборная Украины УПЛ Сергей Рыбалка новости футбола новости спорта Сивасспор
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:43
Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране актуально
17:41
Аваков обжалует решение суда по делу Маркива
17:40
Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ
17:36
Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию
17:35
Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн Видео
17:33
Мурата вернул титул WBA Regular
17:30
"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива
17:27
Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние
17:18
"Папаченко": сняли фильм об отце Василия Ломаченко Видео
17:11
Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
17:06
"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист Видео
16:47
Барселона объявила о переходе Гризманна Видео
16:40
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:29
Серябкина занималась сексом в центре Москвы Видео
16:28
Суд Италии дал Маркиву 24 года
16:07
Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе
15:59
В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах
15:53
"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука Видео
15:51
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:40
"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси Видео
15:33
У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа
15:05
Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов
14:55
Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва Видео
14:53
"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ Видео
14:51
На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре Видео
14:40
Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально
14:33
Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона
14:25
"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации Видео
14:17
Гибель двух семей в России: в МВД раскрыли подробности жуткого ДТП Видео
14:09
На Одесчине в лагере отравились десятки детей Видео
14:07
Первый шаг к возобновлению нормандского формата: в Зе-команде оценили переговоры с Путиным
14:04
Кубок Украины-2019/20: расписание турнира, кто и когда играет
14:03
Гибель Тымчука: стало известно, что мог пить нардеп перед смертью
13:57
Ар Келли арестован - снимал детскую порнографию
13:43
"Поклонница террористов": Тука сообщил, как СБУ "обломала" Савченко Видео
13:41
Первое слово: стало известно, как Путин начал разговор с Зеленским
13:39
"Запах секса": Тина Кароль без белья сверкнула грудью в прозрачном топе
13:37
Два российских бойца подписали контракты с UFC
13:36
В Киеве обезбашенная парочка средь бела дня занималась сексом: видео Видео
13:20
Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ
13:19
Эксперт рассказал о чрезвычайно остром дефиците воды в Крыму
13:18
Песков рассказал об атмосфере первого разговора Путина и Зеленского и пояснил, в чем его важность Видео
13:16
Надо поговорить: на росТВ назвали время телемоста с Украиной Видео
12:59
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать существенного потепления Видео
12:48
Умерла Екатерина Цуканова: причины смерти внучки экс-министра Дагестана
12:41
Тука: Верните Украине атомную бомбу – и мы окажемся один на один с РФ
12:40
"Дело было еще до победы на выборах": нардеп раскрыл "русские" подробности переговоров Зеленского и Волкера Видео
12:37
"Последний раз смотрел порнофильм два года назад": украинский вратарь Реала Видео
12:29
Синоптики дали нерадужный прогноз на выходные по Киеву Фото Видео
12:06
Полуфиналисту Уимблдона во время матча разбили голову
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять