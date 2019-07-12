"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист

Сергей Рыбалка / ФФУ

Полузащитник турецкого Сивасспора Сергей Рыбалка поделился впечатлениями от чемпионата Турции.

"Турецкий чемпионат отличается от украинского тем, что здесь нет команд, которые отбиваются весь матч. Здесь более скоростной футбол, каждая команда старается атаковать, никто не закрывается, меньше тактических перестроений, 5-6 человек бежит в атаку и вообще здесь атака на атаку. Здесь интересный, интенсивный футбол. А еще, конечно же, поля — это большие стадионы, хорошие газоны.

Если оценить чемпионат Турции по десятибалльной шкале, то это 10, а Украина - 5. Здесь полные стадионы, мурашки, адреналин. При такой атмосфере хочется отдавать все силы. 4-5 лет назад в Украине тоже достаточно много людей ходили на футбол. Сейчас же в Украине все очень печально. Должен в Украине настать мир, людям не до футбола. Идет война, должно это все закончиться. А когда закончится, то люди будут более счастливыми и пойдут на стадионы", — сказал Рыбалка в эфире YouTube-канала SPORT TRAVELER UA.

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