Дата и место рождения

22 июля 1978 года, Днепропетровск, УССР.

Образование

Высшее. Национальная металлургическая академия Украины. Специальность: "Металлургия черных металлов" (2000 год). Юридическая академия Министерства внутренних дел Украины. Специальность: "Правоведение" (2003 год).

Бизнес

В 1995 году совместно с Иваном Омельченко Сергей Рыбалка начал работать в отрасли оптово-розничной торговли. В 2000 году ими совместно была основана компания "Снэк Экспорт" - в дальнейшем собственница брендов Semki, "Козацька розвага", "Флинт", "Мачо" и "Морские".

В 2007 году компания Рыбалки и Омельченко занялась производством товаров народного потребления (под брендом "Родной продукт"), целлюлозно-бумажной продукции (под бредном "Чистая планета"), сетями доставки товаров, транспортными перевозками и девелопментом.

Позднее все их предприятия были объединены в общую группу компаний, получившую название S.I. Group. В 2013 году годовой оборот ее составил 2,7 млрд гривен.

В сентябре 2014 года партнеры решили поделить свой бизнес на две части - по принципу "50:50". Часть бизнеса, которая отошла к Сергею Рыбалке, получила название S. Group. В нее вошли компании "Снэк Экспорт", "Продэкспорт", "Чистая планета", компания по транспортным перевозкам, а также дистрибьюторская компания. Оборот своей компании сам Рыбалка оценивает в 1,6 млрд грн.

Политическая деятельность

В политику Рыбалка попал благодаря влиятельному экс-тестю Геннадию Буткевичу. Он два раза избирался депутатом Днепропетровского городского совета - в 2002 и 2006 годах. На досрочных выборах в Верховную Раду Украины осенью 2014 года был избран народным депутатам с 22-го места в списке "Радикальной партии Олега Ляшко". По данным СМИ, нардеп является одним из спонсоров "Радикальной партии". До ноября 2017 года возглавлял парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Скандалы

Сергей Рыбалка засветился в нескольких скандалах. Весной 2013 года, в марте Рыбалка окончательно оформил развод со своей супругой Анной Буткевич - дочерью одного из владельцев крупной сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича. Это дало начало скандалу всеукраинского масштаба.

Весной 2015 года Рыбалка зарегистрировал законопроект о национализации имущества всей сети супермаркета "АТБ". Поводом для национализации "АТБ" стали обвинения в сепаратизме и финансировании Буткевичем боевиков "ДНР". Ветеран АТО Помогайбо в эфире телеканала Zik рассказал, что за этими обвинениями стоял сам Рыбалка, который после национализации планировал выкупить сеть. Ветеран отметил также, что на самом деле это именно Рыбалка торговал и продолжает торговать снековой продукцией своей фирмы, как на оккупированных территориях, так и в самой России. При этом, депутатский мандат помогает ему совершать очередные преступления абсолютно безнаказанно.



По словам Помогайбо, после того, как планы по национализации не сработали, в начале 2017 года нардеп перешел к плану "Б" - дискредитации деловой репутации торговой сети в СМИ. Как правило, информационными поводами служили тщательно спланированные провокации, в том числе и силовые, против киевских супермаркетов АТБ. Рейдерскую схему остановила генпрокуратура и СБУ, возбудившие против Рыбалки уголовные дела по фактам умышленного подрыва национальной продовольственной безопасности Украины во время проведения боевых действий на Донбассе против российских террористов.



Другой скандал, в котором засветился нардеп, это элитная квартира в Париже. Так, журналисты выяснили, что Рыбалка так и не задекларировал свою элитную квартиру в центре столицы Франции, приобретенную еще в 2014 году за 1,363 млн евро.

Дорогие апартаменты приобрела французская Vesta Estate, учрежденная лично Сергеем Рыбалко и его отцом Виктором. В 2015 году компания сменила учредителей, ее стали контролировать две оффшорные сруктуры — Adosida Incorporation Limited и Isaola Incorporation Limited, а директором стала родная тетка Сергея Рыбалка Ольга Кривохатько.

Позже в сети бурно обсуждали роскошный подарок Рыбалки своей гражданской жене. Депутат подарил в день рождения своей девушке Анастасии Байбородиной билборд с ее фотографиями в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Фото она разместила в Facebook. По подсчетам журналистов, такой подарок обошелся Рыбалке минимум в 3 тысячи долларов.

В результате всех этих скандалов Сергей Рыбалка был отозван с должности парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.