Сергей Рыбалка

5 марта 2018, 12:37

Один из самых скандальных народных депутатов VIII созыва. Спонсор "Радикальной партии".

Дата и место рождения

22 июля 1978 года, Днепропетровск, УССР.

Образование

Высшее. Национальная металлургическая академия Украины. Специальность: "Металлургия черных металлов" (2000 год). Юридическая академия Министерства внутренних дел Украины. Специальность: "Правоведение" (2003 год).

Бизнес

В 1995 году совместно с Иваном Омельченко Сергей Рыбалка начал работать в отрасли оптово-розничной торговли. В 2000 году ими совместно была основана компания "Снэк Экспорт" - в дальнейшем собственница брендов Semki, "Козацька розвага", "Флинт", "Мачо" и "Морские".

В 2007 году компания Рыбалки и Омельченко занялась производством товаров народного потребления (под брендом "Родной продукт"), целлюлозно-бумажной продукции (под бредном "Чистая планета"), сетями доставки товаров, транспортными перевозками и девелопментом.

Позднее все их предприятия были объединены в общую группу компаний, получившую название S.I. Group. В 2013 году годовой оборот ее составил 2,7 млрд гривен.

В сентябре 2014 года партнеры решили поделить свой бизнес на две части - по принципу "50:50". Часть бизнеса, которая отошла к Сергею Рыбалке, получила название S. Group. В нее вошли компании "Снэк Экспорт", "Продэкспорт", "Чистая планета", компания по транспортным перевозкам, а также дистрибьюторская компания. Оборот своей компании сам Рыбалка оценивает в 1,6 млрд грн.  

Политическая деятельность

В политику Рыбалка попал благодаря влиятельному экс-тестю Геннадию Буткевичу. Он два раза избирался депутатом Днепропетровского городского совета - в 2002 и 2006 годах. На досрочных выборах в Верховную Раду Украины осенью 2014 года был избран народным депутатам с 22-го места в списке "Радикальной партии Олега Ляшко". По данным СМИ, нардеп является одним из спонсоров "Радикальной партии". До ноября 2017 года возглавлял парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Скандалы

Сергей Рыбалка засветился в нескольких скандалах. Весной 2013 года, в марте Рыбалка окончательно оформил развод со своей супругой Анной Буткевич - дочерью одного из владельцев крупной сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича. Это дало начало скандалу всеукраинского масштаба. 

Весной 2015 года Рыбалка зарегистрировал законопроект о национализации имущества всей сети супермаркета "АТБ". Поводом для национализации "АТБ" стали обвинения в сепаратизме и финансировании Буткевичем боевиков "ДНР". Ветеран АТО Помогайбо в эфире телеканала Zik рассказал, что за этими обвинениями стоял сам Рыбалка, который после национализации планировал выкупить сеть. Ветеран отметил также, что на самом деле это именно Рыбалка торговал и продолжает торговать снековой продукцией своей фирмы, как на оккупированных территориях, так и в самой России. При этом, депутатский мандат помогает ему совершать очередные преступления абсолютно безнаказанно.

По словам Помогайбо, после того, как планы по национализации не сработали, в начале 2017 года нардеп перешел к плану "Б" - дискредитации деловой репутации торговой сети в СМИ. Как правило, информационными поводами служили тщательно спланированные провокации, в том числе и силовые, против киевских супермаркетов АТБ. Рейдерскую схему остановила генпрокуратура и СБУ, возбудившие против Рыбалки уголовные дела по фактам умышленного подрыва национальной продовольственной безопасности Украины во время проведения боевых действий на Донбассе против российских террористов.

Другой скандал, в котором засветился нардеп, это элитная квартира в Париже. Так, журналисты выяснили, что Рыбалка так и не задекларировал свою элитную квартиру в центре столицы Франции, приобретенную еще в 2014 году за 1,363 млн евро.

Дорогие апартаменты приобрела французская Vesta Estate, учрежденная лично Сергеем Рыбалко и его отцом Виктором. В 2015 году компания сменила учредителей, ее стали контролировать две оффшорные сруктуры — Adosida Incorporation Limited и Isaola Incorporation Limited, а директором стала родная тетка Сергея Рыбалка Ольга Кривохатько.

Позже в сети бурно обсуждали роскошный подарок Рыбалки своей гражданской жене. Депутат подарил в день рождения своей девушке Анастасии Байбородиной билборд с ее фотографиями в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Фото она разместила в Facebook. По подсчетам журналистов, такой подарок обошелся Рыбалке минимум в 3 тысячи долларов.

В результате всех этих скандалов Сергей Рыбалка был отозван с должности парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада АТБ Сергей Рыбалка Олег Ляшко Геннадий Буткевич
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять