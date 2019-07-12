"Последний раз смотрел порнофильм два года назад": украинский вратарь Реала

Андрей Лунин / realmadrid.com

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин рассказал, когда в последний раз смотрел порнофильм.

"Давно. Года два назад. По предложению своей девушки Насти. Я не ломался. Предложить такое - это уже… А ломаться, зачем", - сказал украинский футболист в эфире YouTube-канала "От души в душу".

Напомним, Лунин был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира среди молодежных команд и получил Золотую перчатку. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти. Украинская молодежная сборная обыграла Южную Корею со счетом 3:1, и впервые в истории выиграла турнир.

Недавно Реал опубликовал список футболистов, которые отправятся с командой в турне по Северной Америке, в числе которых значится и Лунин.