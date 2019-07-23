Дадашев отказывался сдаваться в бою с Матиасом (видео разговора тренера)

Максим Дадашев / Федерация бокса России

23 июля стало известно о смерти российского боксера Максима Дадашева. Спортсмен скончался в результате травм, полученных 20 июля в бою с Сабриэлем Матиасом.

После его смерти в Сети обсуждают последнее обращение тренера Бадди Макгирта к подопечному. В перерывах между раундами Бадди призывал Дадашева остановиться, тот до последнего отказывался и намерен был продолжать встречу. В итоге, Макгирт принял самостоятельное решение снять Максима с последнего раунда.

"Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же", - говорил Макгирт.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle — Ariel Helwani (@arielhelwani) 23 июля 2019 г.

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима: "Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом все", - сказал Макгирт.

Отметим, что за годы профессиональной карьеры Дадашев завоевывал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF. Всего он одержал 13 побед, 11 из которых – нокаутом. Единственный бой, который он проиграл стал для него роковым.