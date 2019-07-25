Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева

25 июля 2019, 22:32

Пуэрториканец посоветовал отдать деньги семье российского боксера.

Матиас отказался от гонорара за бой против Дадашева
Матиас отказался от гонорара за бой против Дадашева / NBC New

Боксер первого полусреднего веса пуэрториканец Сабриэль Матиас отказался принимать гонорар в размере 75 тысяч долларов за бой против россиянина Максима Дадашева.

"Мне не нужен этот чек. Отдайте эти деньги семье Максима. Жене Максима они важнее. Это были первые слова Сабриэля", – заявил представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде.

Напомним, Максим Дадашев после боя с Матиосом, был доставлен в больницу в критическом состоянии. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Максим Дадашев умер в больнице. 

Позже стало известно, что во время боя российский боксер перенес инсульт.

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