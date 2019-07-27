Федерация бокса России нашла много нарушений организаторов боя Дадашева

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Федерация бокса России готовится подать судебный иск на организаторов боя россиянина Максима Дадашева и пуэрториканца Сабриеля Матиаса, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что федерация отправила письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией.

"Мы хотим, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться", - заявил чиновник.

Также Кремлев перечислил список нарушений, допущенных организаторами боя Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса.

"Не была проверена подлинность медицинских документов. Не оказана первая медицинская помощь в ринге - не было льда и прочего. Не было специальных медицинских носилок около ринга, вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций", - сказал Умар Кремлев.

Напомним, Дадашев после боя с Матиосом, был доставлен в больницу в критическом состоянии. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Максим Дадашев умер в больнице.

Позже стало известно, что во время боя российский боксер перенес инсульт.