"Покойся с миром, Коноплянка" - болельщики в соцсетях похоронили футболиста

Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, последние четыре года выступавший в европейских чемпионатах, 2 сентября подписал контракт с донецким Шахтером. Возвращение в Украину выглядит логичным, однако далеко не всем выбор Коноплянки понравился.

Многие болельщики в соцсетях затравили хавбека своими сообщениями. Для некоторых фанатов даже теперь такого игрока в природе не существует.

"Сегодня Коноплянка для меня умер как игрок. Покойся с миром, Коноплянка. Какое же это дно, если уже Коноплянка не стесняется получать деньги от гудка. Коноплянка — 29 лет. Для многих топовых футболистов это пик карьеры. Увы, у Жени он уже давно позади", - пишут хейтеры в соцсетях.

Стоит отметить, что шанс проявить себя и доказать всем, что они ошибаются, у Евгения Коноплянки в Шахтере будет. Сейчас его главным конкурентом является 31-летний бразилец Тайсон, у которого намечается серьезный конфликт с руководством. Наверняка вскоре бразильский вингер покинет клуб.