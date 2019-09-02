Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера

Евгений Коноплянка перешел в Шахтер / ФК Шахтер

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка заключил контракт с донецким Шахтером.

Трансфер футболиста из Шальке к Шахтеру подтвердила пресс-служба горняков.

Соглашение с 29-летним Коноплянкой рассчитано на три года.

Напомним, первым профессиональным клубом Евгения был Днепр, где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую Севилью, с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий Шальке. В сезоне-2018/19 провел за гельзенкирхенцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

Ранее Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов.